“Espero hoy lograr consenso en alguna de cifra del presupuesto”: representante Salazar

En medio de un escenario complejo para la aprobación del presupuesto nacional para el próximo año, Jorge Eliécer Salazar, presidente de las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso, compartió su visión sobre la situación actual durante una entrevista en Mañanas Blu.

Con el límite del 15 de septiembre a la vuelta de la esquina, Salazar afirmó que la esperanza sigue viva: "Aspiramos que hoy pueda haber algún consenso en algunas de las cifras", mencionó al referirse a la falta de acuerdo entre el Gobierno y las comisiones.

¿Qué pasa con el presupuesto nacional 2025?

El contexto que enmarca esta discusión no es sencillo. El Gobierno de Gustavo Petro radicó un presupuesto de gastos por 523 billones de pesos, sin embargo, el respaldo de ingresos cubre solo 511 billones. Esta diferencia de 12 billones debe resolverse con la ley de financiamiento que también ha sido presentada, pero que aún está en proceso de discusión.

El representante Salazar explicó que, pese a que la discusión parece estancada, aún quedan etapas que permitirán avanzar.

“Si no se logra el consenso en las cifras hoy, la próxima semana arranco el trabajo con los ponentes y coordinadores ponentes para la ponencia de primer debate”, señaló.

Posibles consecuencias de la falta de acuerdo

En el caso de que no se logre aprobar el presupuesto a tiempo, existe la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro lo expida vía decreto, una situación que Salazar no descarta, pero que califica como poco probable.

“No vamos a dejar el presupuesto tirado. Ni más faltaba”, aseguró. Sin embargo, si no se llega a ningún acuerdo para octubre, el Ejecutivo podría tener que recurrir a esa vía para asegurar los recursos necesarios para el próximo año.

Salazar también indicó que ya ha habido precedentes en los que el Congreso no ha llegado a un acuerdo sobre el monto del presupuesto, pero que el país no se ha quedado sin uno. Citó el caso del gobierno de Andrés Pastrana, donde las comisiones económicas no definieron el monto a tiempo, pero se logró tramitar el presupuesto sin mayores problemas.

La ley de financiamiento y la reforma tributaria

Un tema clave que también está sobre la mesa es la ley de financiamiento, la cual algunos sectores han denominado una nueva reforma tributaria. Este proyecto de ley busca cubrir el déficit de 12 billones de pesos mediante ajustes en la regla fiscal y el aumento en el recaudo de la Dian, entre otras medidas.

Salazar resaltó que esta ley es fundamental para cuadrar el presupuesto y evitar un déficit mayor: “Hay 8 billones que no afectarían a nadie, que son la regla fiscal y los ajustes en el recaudo”, comentó.

Sin embargo, este proyecto enfrenta resistencia, sobre todo en el Senado, donde algunos economistas y expertos han advertido sobre los efectos negativos que podría tener en la economía, como el aumento del riesgo país o el alza del dólar. Pese a estas advertencias, Salazar se mostró confiado en que el Congreso continuará su trabajo y encontrará una solución que no perjudique gravemente a la población.

¿Por qué hay más apoyo en la Cámara que en el Senado?

Una de las preguntas más recurrentes sobre este debate es por qué la ley de financiamiento parece tener más aceptación en la Cámara de Representantes que en el Senado. Según Salazar, esto se debe a una combinación de factores, entre ellos la anticipación de algunos líderes políticos y las dinámicas propias del Congreso.

“Nuestro colega Cepeda (Efraín) en una reunión de la ANDI se anticipó a decir que tenía los votos. Y tú sabes que aquí hay también egos de las cámaras, las altas y la baja”, mencionó.

Por otro lado, el representante enfatizó que el análisis de la ley de financiamiento en la Cámara ha sido exhaustivo y que se ha trabajado para no afectar a la población más vulnerable con nuevos impuestos.

“No estamos para andar inventando creatividades tributarias que vayan a afectar al pueblo colombiano”, afirmó.

¿Qué sigue para el presupuesto?

La incertidumbre sobre el futuro del presupuesto sigue presente, pero el representante Salazar se mostró optimista. Recordó que el Congreso tiene hasta el 20 de octubre para completar las discusiones sobre el presupuesto y la ley de financiamiento. Mientras tanto, las comisiones económicas continuarán trabajando para cerrar las brechas en los montos y asegurar un presupuesto viable para el 2025.

Si bien las tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso son palpables, el proceso aún tiene varias etapas por delante. “El Congreso va a seguir el trámite y va a seguir trabajando”, concluyó Salazar, dejando claro que, aunque el camino no es fácil, la maquinaria legislativa sigue en marcha.