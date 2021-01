¿Está el suyo? Alertan sobre miles de subsidios que nadie reclama y que están a punto de perderse

En el país hay más de 200.000 subsidios monetarios que están a punto de perderse, según el programa Signos Pesos de Caracol Televisión.

El director de transferencias monetarias de Prosperidad Social, Édgar Picón, dijo que los subsidios pertenecen a programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario, Devolución del IVA y Colombia Mayor.

“En estos momentos, se encuentran habilitados para que las personas puedan cobras cuatro de esos programas”, dijo el funcionario.

Según el funcionario los programas son:

Ingreso Solidario : el pago irá hasta el 30 de enero

Familias en Acción: los pagos van hasta el 30 de enero y son cerca de 49.000 millones los que no han sido cobrados.

Jóvenes en Acción y Devolución del IVA: este miércoles termina el ciclo para pagar y aún hay personas que no han cobrado; en jóvenes en acción hay unos 26.000 beneficiarios que no han cobrado. En Devolución del IVA, cerca de 90.000 personas no lo han cobrado.

“En este momento todos los ciclos de pago del año pasado siguen abiertos. Es importante que las personas se acerquen y cobren”, dijo Picón.

El funcionario dijo que si no reclaman los subsidios en el tiempo establecido los recursos tendrán un trámite más engorroso.

“Es un trámite adicional que hoy en día se evita simplemente yendo al punto de pago con su cédula”, dijo.