En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Plan Éxodo
UPC
Cifra desempleo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Famoso restaurante colombiano no podrá operar en el 2026, según confirmó SuperSociedades: ¿por qué?

Famoso restaurante colombiano no podrá operar en el 2026, según confirmó SuperSociedades: ¿por qué?

La Superintendencia de Sociedades confirmó que el proceso de liquidación del restaurante sigue su curso y adoptó nuevas determinaciones orientadas a proteger a los acreedores y garantizar la transparencia del trámite.

Adiós a restaurante muy querido por colombianos: entra en proceso de liquidación por deudas
Adiós a restaurante muy querido por colombianos: entra en proceso de liquidación por deudas
Foto: ImageFx / Cacique Centro Comercial
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 31 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad