Famoso restaurante colombiano no podrá operar en el 2026, según confirmó SuperSociedades: ¿por qué?

Según explicó la Superintendencia, la decisión se sustentó en que la información financiera disponible no permite establecer la viabilidad de mantener las operaciones de Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S ni concluir que dicha medida sea la más adecuada para proteger los derechos e intereses de los acreedores.

Como parte de las actuaciones, la Supersociedades ordenó, además, verificar un posible estado de control o la existencia de un grupo empresarial, de conformidad con los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, teniendo en cuenta la vinculación de terceros en las operaciones de la sociedad.

Asimismo, se dispuso mantener las medidas cautelares decretadas desde el inicio del proceso de liquidación judicial y adoptar otras determinaciones orientadas a garantizar el adecuado desarrollo del trámite concursal y la protección del crédito.

Después de tres años en reorganización restaurantes Don Jediondo pasa a liquidación Foto: Don Jediondo

En cumplimiento de estas decisiones, la liquidadora deberá presentar el proyecto de graduación y calificación de créditos, así como el inventario de activos, pasos clave para avanzar hacia la distribución de los recursos entre los acreedores, conforme a la prelación legal.



“En el caso de Don Jediondo Sopitas y Parrilla, hoy en liquidación judicial, esta Superintendencia ha adelantado actuaciones que responden al interés permanente de fortalecer la transparencia y claridad del proceso concursal”, señaló la Supersociedades.