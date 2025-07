Así están robando a clientes del Banco de Bogotá: los ilusionan con un crédito aprobado

Un nuevo caso de suplantación digital está afectando a clientes del Banco de Bogotá. A través de un mensaje de texto que promete un préstamo preaprobado con desembolso inmediato, los estafadores redirigen a las víctimas a una página web que simula ser la oficial de la entidad financiera.

El mensaje, que llega desde un número desconocido, dice lo siguiente: "¡Buenas noticias! BdB te ofrece un préstamo preaprobado listo para desembolso inmediato".

Mensaje de delincuentes para robar a usuarios del Banco de Bogotá Foto: captura de pantalla

Al hacer clic en el enlace, los usuarios son llevados a un sitio web alojado en el dominio librebogoainv.vercel.app, (pero pueden utilizar otros) donde se utiliza la imagen del Grupo Aval y una interfaz visualmente similar a la del Banco de Bogotá. Allí, se les pide inicialmente su número de cédula para verificar si tienen un crédito disponible.

El engaño continúa con una pantalla que confirma la “preaprobación” y les solicita a los usuarios que ingresen su número de identificación y clave segura, lo que en realidad representa una estrategia para capturar sus datos bancarios.

Este tipo de fraude, conocido como phishing, busca obtener las credenciales de los clientes para acceder a sus cuentas y vaciarlas. El uso de elementos visuales corporativos, como los colores, logotipos y terminología, busca ganar la confianza de los usuarios.

Página web falsa del Banco de Bogotá para robar a usuarios Foto: captura de pantalla

Las autoridades y el propio Banco de Bogotá han reiterado que nunca solicitan claves personales ni redirigen a sus clientes mediante enlaces en mensajes de texto no solicitados. En caso de recibir este tipo de mensajes, recomiendan no hacer clic, no ingresar datos personales y reportar el intento de fraude de inmediato.



Recomendaciones básicas para evitar caer robos bancarios