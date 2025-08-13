Furor financiero online: el glosario básico del mundo Forex

En este artículo, nos centraremos especialmente en todo lo que tiene que ver con el sector Forex, conocido también como el mercado de las divisas internacionales. Si conoces estos términos, ya podrás comenzar a operar con más seguridad.

El mundo económico y financiero se ha movido con mucha turbulencia en este último año. Particularmente, el clima en Colombia es volátil y ello ha llevado a que el horizonte no pueda ser vitos con demasiada claridad. El resultado final, claro, se traduce en una incertidumbre generalizada que invita a muchos ahorristas e inversores nacionales a buscar nuevas formas de proteger su capital y, al mismo tiempo, obtener rendimientos y ganancias.

No es casualidad, desde luego, que los instrumentos de inversión en línea se encuentren en el centro de la escena. Ya sea que hablemos de Colombia o los países más importantes de la región, lo cierto es que el volumen de operaciones dentro de cada mercado ha aumentado de forma significativa en los últimos años.

Uno de los casos más puntuales es el de las inversiones en el sector Forex , el cual se caracteriza por operar con las divisas internacionales de todo el mundo. A continuación., vamos a adentrarnos en un glosario elemental para conocer los términos más importantes antes de comenzar a invertir.

1 - Par de divisas: un aspecto fundamental a la hora de invertir en Forex es saber que toda operación se realiza en forma de par. Es decir, se negocian dos divisas al mismo tiempo: la primera es la base, la segunda la cotizada. Si el par sube, es que la divisa base está ganando valor. En cambio, cuando baja, es porque la divisa base ha perdido valor en relación a la otra divisa.

2 – Pip: se trata de la unidad mínima de cambio dentro del valor que posee un par de divisas. En general, el valor del Pip es igual a 0,0001, lo que significa que un aumento en el par dólar estadounidense (USD) y peso mexicano (MXN) de 10000 a 10001, es que ha aumentado 5 pips. Comprender este punto es clave para el éxito dentro del mundo Forex.

3 – Spread: aquí hacemos mención a la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta que se muestra en la plataforma de inversión. En muchos casos, se trata de una suerte de “tarifa invisible” que se le cobra al inversor, ya que el spread varía de plataforma a plataforma. Mientras más alto sea, menos beneficioso será para el trader. Puede ser medido en Pip.

4 – Apalancamiento: este recurso dice presente en muchos mercados, pero en el Forex es uno de los más celebrados. Significa poder abrir una posición mayor a la que el capital invertido permitiría de entrada. Si el apalancamiento es 1:100, por ejemplo, puedes abrir una posición de 10.000USD con solo 100 USD invertidos. Si bien puede multiplicar ganancias, también puede abrir grandes pérdidas.

5 – Margen: un término que en muchas ocasiones puede traer confusión a los inversores, sobre todo a aquellos que no posee mucha experiencia en los mercados. En este caso, hace referencia al dinero que se debe tener depositado en el bróker para luego abrir una posición y disfrutar del apalancamiento. Eso sí, no se debe confundir con el margen de ganancia el momento de cierre de una posición.

6 – Stop-loss: una función automatizada que se ha vuelto la gran amiga de muchos inversores. Esta permite frenar las pérdidas llegado el caso de un cambio repentino en los mercados o un momento de volatilidad mayor al esperado. En el caso de no estar operando en ese momento, la operación se realizará sola basándose en los parámetros que se indicaron previamente.

Conclusión final

Conocer el detalle de los términos de cada mercado y estrategia de inversión facilita poder moverse con mayor fluidez. En este caso, el sector Forex será mucho más sencillo para quienes sepan de qué se trata cada una de estas palabras antes de tomar una decisión.