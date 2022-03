No estamos en el techo del costo de vida: Fedesarrollo

El director de Fedesarrollo , Luis Fernando Mejía, habló en Mañanas BLU sobre la inflación en Colombia, que según el dato de febrero está en 8,01%. La cifra es una de las más altas en los últimos meses. Según el DANE , los alimentos, fueron uno de los que más jalonaron la inflación en el país, afectando principalmente a los más pobres, según expertos.

“Si bien el mercado había pronosticado que la Inflación iba a continuar subiendo, la expectativa era cercana al 7.4%, nosotros desde Fedesarrollo estábamos un poquito más arriba, pero el dato fue en 8,01%. Dos componentes explican el 50 % evolución de la inflación, el primero la inflación de alimentos, que explica cerca de un 36% de la observada en febrero; ya está en niveles anuales por encima del 23%, una cifra que no se veía desde hace 20 años y eso es una gran preocupación. El otro componente es el precio de los regulados especialmente los servicios públicos, como la energía, el gas y el agua y también la gasolina”, indicó Mejía

El director de la entidad habló de las expectativas de la inflación para la segunda mitad del año, indicó que se esperaba una lenta pero segura reducción en el segundo trimestre el año, pero el conflicto entre Ucrania y Rusia cambió los planes y se prevé un alza en el costo de vida.

“Yo creo que no hemos llegado al techo, no nos debía sorprender que cuando el DANE entregue el costo de vida de marzo, pues tengamos una cifra incluso peor, podría estar por encima del 9% y el conflicto de Ucrania-Rusia que le pondrá presión adicional a la inflación por el componente de los insumos importados para la producción agropecuaria y seguramente habrá algo de desabastecimiento y aumento de precios”, indicó.

Mejía hablo del aumento del precio de alimentos, cuyo incremento ha sido impresionante en los últimos meses, un ejemplo claro es el de la papa que aumentó cerca del 140% y también las frutas frescas que elevaron su costo sustancialmente.

“Hay dos elementos que ayudan como el aumento de fertilizantes, otra razón es el aumento de la demanda, pero el gasto de los hogares aumentó el 20%, mientras no se resuelvan estos elementos no tendremos baja en el costo de los alimentos”, resaltó.

Además, cree que las elecciones generan incertidumbre pero cuando se defina quien gobernará en Colombia no encuentra que sea una variable importante. En el crecimiento económico para los inversionistas no es determinante el tema político. Finalmente el director de Fedesarrollo se refirió a las medidas que se han tomado frente a la inflación y se refirió a la herramienta de reducción de los aranceles y pidió que la medida no sea transitoria sino permanente.

