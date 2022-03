’Corabastos está muy solo’: disparada de alimentos también golpea a mayoristas, tenderos y coteros

A las 8:00 de este viernes 4 de febrero, Corabastos estaba curiosamente silencioso . No vi nada comparable con el alboroto tradicional de gente gritando y corriendo por todas partes con enormes bultos encima. Sin embargo, la mía no es la impresión de una visitante ocasional: Corabastos está muy solo según los coteros, los comerciantes, los empleados de los puestos y los compradores. Solo y por culpa de la inflación.

“Si un cliente llevaba diez canastillas, hoy se está llevando dos, por el precio, porque es que está muy costoso de producir”, cuenta don Jorge un campesino que tiene su propio puesto en Corabastos.

Hace dos años le costaba 6 millones de pesos montar una nave de invernadero para cultivar esos tomates, pero hoy necesita 15. Sus empleados ahora le piden un jornal mucho más alto porque lo que les pagaba, literalmente ya no les alcanza para comer.

Otros comerciantes pasan por lo mismo: dicen que cada vez les llevan menos al punto, que puestos en los que antes vendían al por mayor, ahora atienden a amas de casa que van por su mercado para ahorrar unos pesos.

“Los clientes van y mercan lo de verduras, lo de la papa, la yuca y llegan acá a los graneros sin dinero, porque todo allá está muy caro y aquí peor, entonces ya están llevando más poquito”, dijo la empleada de un local. Allí también han bajado las ventas y de todos modos tuvieron que subirle al arroz, el aceite, el café y las lentejas.

A pocos metros estaba don Alveiro cargando unos bultos en las sillas de atrás de su carro. Cuenta que hace un año llevaba un millón de pesos y con eso llenaba un furgón completo para surtir la tienda, pero hoy trajo 800.000 y eso que no llevó ni mazorca, ni cebolla y mucho menos papa por bulto. No vale la pena llevar tanta cantidad cuando en su barrio no se está vendiendo.

“Ellos (los clientes) van al diario porque ya no hacen mercados grandes, ya no va una persona a comprar 50.000 pesos de mercado. No, ahora van con 10.000, 15.000 y me dicen: "don Alveiro véndame un tomatico, una cebollita, media libra de arroz o un cuarto de mantequilla y ya”, contó.

La situación es la misma para muchísimos tenderos y restauranteros, eso explica por qué Corabastos está solo. Personas como Edwin, que trabaja cargando y descargando bultos, también salen damnificadas.

“En un día sacábamos nosotros 80 o 100.000 pesos, ahoritica sacamos 30, 20.000, muchos días nos blanqueamos”, comentó. Edwin está pasando la crisis gracias a que recibe el Ingreso Solidario pero espera, como todos, que la comida empiece a bajar.

