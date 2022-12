¿Pensando en vivir en EEUU? Ojo a no incurrir en estos errores tributarios

Cada año son más los colombianos que buscan establecerse de manera legal y exitosa en los Estados Unidos. Adquirir propiedades, invertir en una franquicia, o montar un negocio son algunas de las alternativas más comunes entre las personas que quieren iniciar un camino para radicarse en la Unión Americana.



Sin embargo, muchos inversionistas extranjeros lo hacen sin una debida planificación, desconociendo las leyes estadounidenses, lo que los hace incurrir en un sinnúmero de errores principalmente en materia fiscal y de impuestos.



La firma de abogados Negocios USA, estará explicando todo lo que hay que saber en materia de impuestos a la hora de invertir en Estados Unidos, así como los beneficios contables y tributarios, en el Seminario Internacional Cómo Hacer Negocios en Estados Unidos, este 26 de septiembre en el Club el Nogal de Bogotá. Según el especialista tributario Tomas Merlos, de la firma UHY Macho & Asociados, hay 10 errores que se deben evitar para no incurrir en altos costos altos tributarios al trasladarse a vivir a los Estados Unidos:



1. Omisión de declarar el ingreso por los activos localizados fuera de Estados Unidos

Los extranjeros que se convierten en residentes fiscales de Estados Unidos están sujetos a la tributación americana sobre su renta global, al igual que los ciudadanos americanos. Es un error muy habitual para los extranjeros que emigran no declarar ingresos de los activos extranjeros preexistentes al inicio de su residencia, así como también los activos financieros que le dan origen. Esta omisión puede resultar muy costosa ya que más allá del impuesto adeudado, se puede ser objeto de altas penalidades por no informar debidamente.



2. Confundir residencia inmigratoria con residencia fiscal

La mayoría de colombianos saben que, una vez que una persona se convierte en residente fiscal, debe tributar en base a su renta global, pero muchos confunden el concepto de residencia con la obtención de la Green Card. Aunque esto puede ser indicio de residencia fiscal, no es lo único, ya que puede resultar que la simple presencia física en Estados Unidos, independientemente del status migratorio, implique la residencia fiscal con las mismas obligaciones que un ciudadano americano.



3. Ignorar el funcionamiento de la Prescripción, o Statute of limitations

En la mayoría de los países existe un proceso de prescripción fiscal por el cual no se puede exigir al contribuyente ninguna deuda anterior a un determinado periodo. Si bien en EEUU existe tal prescripción, llamada “Statute of limitations” por 6 años, esta sólo operará en la medida que una declaración haya sido presentada y no cuente con errores sustanciales. Es decir, que, si un contribuyente no lo hizo en años anteriores, ese periodo fiscal que aún permanece abierto y por ende es pasible de revisión.



4. Ignorar requerimientos de reporte que tienen los Trusts y Fideicomisos extranjeros

Los trusts extranjeros son particularmente bombas de tiempo que permanecen escondidas para aquellos que están recién llegados a Estados Unidos. La ley de impuestos americana trata varias entidades extranjeras como “trust extranjeros” aunque aparentemente para el contribuyente no revistan esa condición. Las reglas reportes de trusts extranjeros son complejas y el omitirlas puede traer consecuencias negativas. De la misma forma dependiendo de la tipificación del trust para la ley americana, puede traer efectos impositivos desfavorables para el residente americano.



5. No utilizar adecuadamente los tratados para evitar la doble imposición con Estados Unidos

Estados Unidos tiene tratados para evitar la doble tributación, firmados con 68 países; estos acuerdos dan beneficios a los residentes de ambos países para disminuir el impacto impositivo. En muchas ocasiones y por desconocimiento, los beneficios de estos tratados no se utilizan bien para disminuir la carga tributaria. En Latinoamérica, México y Venezuela cuentan con este marco legal.



6. Ignorar la existencia del impuesto a las donaciones y a la herencia

El impuesto sucesoral o impuesto a la herencia (Estate Tax), el impuesto a las donaciones (GiftTax) y el impuesto a la renta (Incometax) son los impuestos federales más importantes en Estados Unidos, sus tasas ascienden hasta el 40% y por lo tanto una inadecuada planificación inexorablemente produce pérdidas significativas.



7. Mantener el seguro médico de su país de origen y no contratar un plan doméstico

Desde que surgió el “Obamacare”, no contar con cobertura médica en Estados Unidos significa estar sujeto a penalidades que se reflejan cuando se presenta la declaración de impuestos. Coberturas internacionales o del país de origen del inmigrante no aplican para descartar esta penalidad, la cual, dependiendo del total del ingreso de la persona, puede representar un monto significativo.



8. Creer que el pedido de extensión al IRS extiende el pago del impuesto adeudado

Cuando alguien solicita una extensión al IRS para presentar los impuestos, la cual se otorga por 6 meses, la misma se concede al efecto de presentar la declaración de impuestos, pero no para hacer el pago si este correspondiese. El solicitar extensión y hacer uso de la misma sin cancelar el impuesto en la fecha de vencimiento original, generará intereses y penalidades por pago fuera de término.



9. Ignorar las implicancias impositivas que tienen las diferentes entidades

Es usual que quien acaba de llegar a la Unión Americana constituya una empresa sin considerar el tratamiento impositivo. No hay ninguna que sea mejor o peor, pues esto dependerá de los objetivos. Las corporaciones son estructuras de doble tributación, a diferencia de las entidades transparentes (pasthroughentities), como las Limited Liability Companies, que no están sujetas a impuestos, sino que sus miembros son quienes están obligados a pagar el impuesto por sus ingresos. Por esta razón, se debe seleccionar inteligentemente la entidad a usar ya que esto redundará en mayor o menor carga impositiva.



10. No establecer un adecuado plan de retiro

Este es un elemento importante para lograr la estabilidad financiera una vez la persona culmine su vida laboral activa en Estados Unidos. Así mismo, es una herramienta fiscal que tiene beneficios impositivos. Por este motivo existen diversos programas como: 401K, IRA, Roth IRA, que tiene muchos beneficios para quien contribuye a ellos y un adecuado análisis de estas alternativas permite ahorrar impuestos y aumentar el monto disponible a la hora del retiro.