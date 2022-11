Gobierno de EEUU insta a empleadores colombianos a pagar multas por violar derechos laborales

En medio de una cumbre entre el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y el Ministerio de Trabajo de Colombia, el gobierno estadounidense hizo una petición para que se hagan efectivas las multas a los empleadores colombianos que han violado los derechos laborales.

La preocupación no es menor ya que la deuda asciende a 100.000 millones de pesos de los cuales dicen los funcionarios norteamericanos solo se han pagado el equivalente a 16. 000 millones.

“Yo sé mucho menos de cobrar multas pero si estamos hablando de 22 millones de dólares que se están esperando para cobrar para mandarlos para el SENA, sería bueno tener ese dinero y necesitamos entender acerca de las fuentes potenciales por el cobro de multas. Tengo que decir que esto tiene que ver con lo que se estaba mencionando que es la impunidad que pasan, todas estas multas, estas penalidades que se están imponiendo, pero nadie las está pagando, nadie las está respetando, eso manda un mensaje muy poco favorecedor”, dijo el director de la oficina de aduaneros laborales y comerciales de los Estados Unidos, USDOL, Matthew Levin.

Además, el gobierno estadounidense en esa cumbre también mencionó y ofreció su colaboración para mejorar el sistema de cobro de multas.

“Nuestras prioridades adicionales son mejorar este cobro de multas. Otro tema, que tiene que ver con este aspecto, es el abuso de la contratación, esa es una variable en la que demasiados empleados están alejándose de sus obligaciones laborales, están tratando de crear una relación laboral que no sea justa, que les mantenga lejos a ellos de la responsabilidad de pagar obligaciones de seguridad, salud, seguridad social y esa es una área en la que seguramente vamos a necesitar unos cambios a nivel legislativo”, aseguró la subsecretaria de asuntos internacionales del Departamento de Trabajo, USDOL, Thea Lee.

Y es que para Lee el tema de la subcontratación es clave por lo que las propuestas que fueron acogidas por la cartera laboral colombina son un paso importante. Y lo que se busca es una nueva estrategia para que se haga efectivo el cobro de multas a los empleadores que han violado derechos laborales.

“Coincidimos en que no solamente debemos fortalecer nuestra competencia preventiva, sino que cuando como lo comentaba nuestro director de inspección, se impone la sanción se imponga la sanción correspondiente, pero no solamente se imponga la sanción si no que se cobre porque lo que sucedía en el pasado de era, y ese era precisamente uno de los reclamos de cuando estábamos en el movimiento sindical, que la extensiones no se cobraban y ahora la institucionalidad ha cambiado y nosotros ratificamos el compromiso de que en efecto queremos de que las acciones cuando se impongan sé cobren”, indicó Edwin Palma, viceministro de relaciones laborales a inspección que actuó en representación del Gobierno en esa cumbre.

Los recursos que están en deuda que hoy se tiene buscan mejorar la vigilancia y el control sobre el cumplimiento del régimen laboral en Colombia.

