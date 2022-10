Gobierno dispone, desde este lunes, de $ 20 billones para apoyar a empresas en crisis

El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, habló en Mañanas BLU sobre las medidas del Gobierno para apoyar a las empresas de las consecuencias de la crisis por el coronavirus. De acuerdo con el funcionario, las medidas buscan la conservación de puestos de trabajo.

"Hoy arranca todo el tema financiero de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, ofreciéndoles capital de trabajo, periodos de gracia, tasas de interés muy bajas, prácticamente cero, a cambio de que por favor conservemos los puestos de trabajo", dijo.

"El mensaje que estoy mandando es claro: por favor, no suspendan los contratos de trabajo, no entreguen licencias no remuneradas. A cambio el Gobierno ofrece la ayuda económica, sobre todo a empresas pequeñas, pymes y demás, para financiar esas nóminas, con periodos de gracia, tasas de interés practicamente cero, para poder nosotros avanzar", agregó.

Cabrera también anunció alivios para empresas del sector turismo.

"Vamos a firmar el decreto por la tarde para suspender el pago de parafiscales en el sector turismo, aerolíneas y demás", declaró.

