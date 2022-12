Gobierno está dispuesto a habilitar plataformas como Uber con condiciones adicionales

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, habló en Mañanas BLU sobre el trascurso de las conversaciones con Uber, así como su situación y salida de Colombia.

“Fue una reunión valiosa. Era la primera vez que desde el sector transporte nos reuníamos con todas las plataformas”, afirmó.

“Hubo intervenciones de más de 12 representantes, unos llevaron propuestas concretas escritas, acordamos que vamos a montar una página web donde se van a presentar y publicar las propuestas que presentaron todos los actores”, indicó.

Según Orozco, algunos requisitos adicionales que podrían contemplarse para regularizar servicios como Uber tienen que ver con exigencias que operan en otros países como requisitos para los conductores referidas especialmente al pase, mínimos en seguros y pólizas que se cobran, certificados técnico mecánicos y fondos de compensación.

La funcionaria enfatizó que la ilegalidad no tiene que ver con las plataformas tecnológicas, sino con quienes prestan servicio público en un vehículo particular.

“Lo que no es legal, advierto, no es plataforma. Quien prestan un servicio público en un vehículo particular, eso es lo que no es legal”, declaró Orozco.

De acuerdo con la funcionaria, es posible que en un futuro puedan convivir taxis, Uber y plataformas.

“Creo que es posible que conviva. En otros países se ha demostrado que conviven, pero porque hay un equilibrio en las reglas del juego”, sostuvo.

Escuche a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, en Mañanas BLU:

