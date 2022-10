Gobierno no ha dicho que no se no pague el arriendo: Fedelonjas

Daniel Vásquez Franco, presidente de Fedelonjas, opinó en Mañanas BLU sobre el decreto del Gobierno que busca dar alivio a las personas en arriendo en medio de la crisis por el coronavirus.

"El llamado al Gobierno Nacional es a la solidaridad, a entender que estamos viviendo una situación en todos los sectores ", dijo Vásquez.

Según el presidente de Fedelonjas, la actual crisis obedece es una situación sin precedentes y totalmente atípica.

“El mensaje del decreto no ha sido no pague ni proteger al que no pague, el mensaje del decreto es abrir una brecha para que se busquen esos acuerdos”, sostuvo.

“Detrás de un inquilino que decide caprichosamente no pagar hay un propietario que vive de eso también. Aquí es un tema eminentemente de solidaridad”, añadió.

Escuche a Daniel Vásquez Franco, presidente de Fedelonjas, en entrevista con Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:

