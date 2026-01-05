En vivo
Blu Radio  / Economía  / Grupo Aval unificó sus negocios fiduciarios en una sola empresa: Aval Fiduciaria

Grupo Aval unificó sus negocios fiduciarios en una sola empresa: Aval Fiduciaria

Desde el 2 de enero de 2026, la nueva filial administra todos los activos fiduciarios y de terceros del Grupo Aval, una movida que centraliza más de 5.500 negocios y posiciona a la entidad como mayor líder del mercado fiduciario en Colombia.

