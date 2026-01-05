Grupo Aval unificó sus negocios fiduciarios en una sola empresa: Aval Fiduciaria

El Grupo Aval afirmó que sus sociedades fiduciarias culminaron por completo la transferencia de los negocios fiduciarios de Fiduciaria Bogotá, Fiduciaria de Occidente y Fiduciaria Popular a Aval Fiduciaria, la nueva sociedad filial del Grupo Aval.

En años anteriores, los negocios fiduciarios se dividían en tres: Bogotá, de Occidente y Popular; ahora, a partir del 2 de enero de este año, Aval Fiduciaria será la encargada de administrar todos los activos fiduciarios y de terceros del Grupo Aval.

Por lo que más de 5.500 negocios fiduciarios quedan en manos de la nueva sociedad filial. También se suman los 32 fondos de inversión colectiva y más de 200 billones de pesos en activos, convirtiéndose de esta forma en la fiduciaria más grande de Colombia y siendo respaldada por las calificaciones P–AAA y AAA por parte de BRC Ratings – S&P Global.

Foto: Tomada Grupo Aval

Ante la llegada y unión de la nueva sociedad, el grupo podrá ofrecer más soluciones de inversión a nivel local e internacional, tanto a personas jurídicas como a personas naturales. La empresa aclaró que no se generarán cambios en los contratos ni se interrumpirá el servicio, debido a que los activos se transfieren por completo, por lo que los usuarios tendrán mayor respaldo.



“La migración de los negocios fiduciarios se realizó garantizando la continuidad de todos los contratos, la transferencia completa de los activos administrados y la prestación continua del servicio, sin cambios en las condiciones contractuales acordadas”, señaló el Grupo Aval en su comunicado.

Alejandro Gómez es el nuevo presidente de Aval Fiduciaria. Con una amplia hoja de vida y más de 20 años de experiencia en cargos ejecutivos en el sector financiero, trabajará junto a 1.900 colaboradores con gran experiencia en el sector.