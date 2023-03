Implicación de las reformas pensional y laboral en los trabajadores colombianos, según exminHacienda

Diversas agremiaciones y centrales obreras han sostenido diálogos con el Ministerio del Trabajo para definir el texto de la reforma laboral. Hay tres puntos que llaman la atención del proyecto: estabilidad laboral reforzada para personas “vulnerables” (artículo 2); régimen de trabajo diurno, festivos y dominicales (artículo 11) y plataformas digitales de reparto (artículo 27), que hoy son tema de debate por diversos sectores políticos.

Sin embargo, el texto ya ha sufrido diversos cambios con el pasar de los días, pues varias organizaciones se han reunido con la ministra Gloria Inés Ramírez para debatir puntos a favor y en contra del proyecto del Gobierno.

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, habló sobre si esta reforma pensional del Gobierno supone ventajas para que el proyecto político del presidente Petro continúe aún después de su mandato. Además, se refirió a las implicaciones para los trabajadores colombianos.

“La verdad ya me he leído no solamente este documento sino el anterior, yo creo que hay un avance respecto del anterior. ¿Qué le encuentro de valor a esta propuesta? Ese componente solidario sobre todo con los adultos mayores de menos recursos que va a permitir que 2.5 millones de adultos mayores tengan un subsidio del orden de $223.000 que es tres veces más lo que hoy en día recibe. Me parece que es interesante también lo que se incorpora para las mujeres esas 50 semanas de reducción de semanas por cada hijo hasta tres hijos es reconocer la tarea que y la labor que realizan algunas mujeres. Me parece también valioso el pilar semi-contributivo que busca pensionar a aquellos informales que no alcanzan o que tienen el tiempo de cotización pero que no alcanzan con los montos. Tal vez la gran discusión tiene que darse es con el pilar contributivo”, señaló.

Teniendo en cuenta que Restrepo conoció las finanzas del Estado, Restrepo habló de Colpensiones y lo que, a su parecer, se debe hacer en esta reforma para que la entidad sea más eficiente en el manejo de los recursos. Además, se refirió a sí las facultades que tendrá el presidente Petro pueden ser una chequera muy importante que incluso le va a favorecer a su proyecto político para permanecer en el poder mucho más tiempo.

“Efectivamente va a tener una chequera más fuerte para poder destinar a otro tipo de programas incluido entre otros además los recursos para ese pilar solidario, pero seguramente recursos adicionales para otros propósitos de eso no cabe la menor duda. Este puede ser un monto del orden de 10 a 15 de pesos seguramente, pero ya el propósito que utiliza el Gobierno con esos recursos pues es más del resorte propio del gobierno y yo creo que ahí sí hay que tener mucho cuidado”, señaló.

Finalmente, el exministro Restrepo habló sobre el empleo en Colombia y generar políticas públicas que acabaran con el desempleo estructural que hay en nuestro país y destacó lo que hizo en esa materia durante la pandemia en Colombia.