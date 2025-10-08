En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Aeropuerto El Dorado
Negociaciones paz Israel - Hamás
Guns N' Roses en Bogotá
Consulta Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Inician pagos de Renta Joven: estas son las fechas clave para no perder el subsidio

Inician pagos de Renta Joven: estas son las fechas clave para no perder el subsidio

Prosperidad Social indicó que hay nuevas fechas para reclamar el subsidio de Renta Joven. Se beneficiarán más de 8.200 jóvenes, con una inversión de $4.242 millones.

Inician pagos de Renta Joven: estas son las fechas clave para no perder el subsidio
Foto: Prosperidad Social, Blu Radio.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

El subsidio de Renta Joven, que entrega el Gobierno nacional, es una ayuda económica que beneficia a miles de jóvenes en Colombia. Desde inicios de este mes, Prosperidad Social anunció que existen nuevas fechas para la entrega de esta subvención.

De acuerdo con la entidad, Renta Joven es la evolución de Jóvenes en Acción y opera a través de dos componentes. El primero es el componente de Transferencias Monetarias para la Educación Superior y garantiza la entrega periódica y directa de transferencias monetarias condicionadas para jóvenes vinculados a la educación superior y complementaria.

Le puede interesar:

  1. Arriendo por más de 99 millones
    Arriendo de vivienda en Bogotá por más de 99 millones
    Foto: Fincaraiz - Freepik
    Economía

    ¿Pagaría $99 millones por un arriendo? La millonaria cifra que cobran en estas zonas de Bogotá

  2. Advierten fallos en Bre-B
    Advierten fallos en Bre-B
    Foto: Freepik
    Economía

    Advierten problemas con Bre-B: no todos estarían recibiendo transferencias entre bancos

El segundo componente es el de Promoción Social y Bienestar Integral, el cual hace un acompañamiento integral enfocado en fortalecer las capacidades de las juventudes con el fin de gestionar oportunidades de empleabilidad.

Fechas clave para no perder el subsidio de Renta Joven

Por medio de sus canales oficiales, Prosperidad Social indicó que hay nuevas fechas para reclamar el subsidio de Renta Joven en modalidad giro, la cual está dirigida a jóvenes que no tiene cuenta de ahorros o productos financieros con algún banco.

Desde el 2 hasta el 13 de octubre, los participantes del programa están habilitados para asistir a los 269 puntos autorizados en todo el país y solicitar la entrega del auxilio económico.

En total, se beneficiarán 8.230 jóvenes, con una inversión de $4.242 millones, preciso la entidad del Gobierno.

Pagos Renta Joven
Foto: Prosperidad Social.

¿Cómo saber si soy beneficiario de Renta Joven?

Aquellos que quieran consultar si son beneficiarios del programa Renta Joven y conocer información sobre el punto asignado, ubicación y horario de atención, deben ingresar con su número de identificación al link habilitado por el Banco Agrario:

Lea también:

  1. verduras comida tomate canasta familiar alimentos inflacion blu radio.jpg
    Canasta familiar
    Foto: referencia, Blu Radio
    Economía

    La inflación sigue 'estancada': acumuló 5.18 % anual en septiembre

Requisitos para acceder a Renta Joven

En el sitio web de Prosperidad Social se mencionan los requisitos que deben cumplir los jóvenes interesados en participar en el programa al momento de la inscripción:

Publicidad

  • Tener entre 14 y 28 años.
  • Contar con un registro en los sistemas oficiales de matrícula en educación media como graduado de bachiller de media vocacional (11°).
  • Estar en incluido en una de las siguientes bases de focalización:
    -Estar registrado en el Sisbén vigente o el instrumento de focalización que haga sus veces, con una clasificación como grupo poblacional en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad.
    -Estar registrado en los listados censales de población indígena, administrados por el Ministerio del Interior.
    -Estar registrado en los listados censales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de población con medidas de restablecimiento de derechos y que cursen educación superior o formación complementaria bajo la protección de esta entidad.
  • Estar matriculado en un proceso de formación complementaria o educación superior en los niveles técnico, tecnólogo o universitario (pregrado) en modalidad presencial, distancia tradicional, o virtualidad. 
  • No contar con registro en los sistemas oficiales de educación superior de título profesional universitario y/o posgrado.
  • No tener una inscripción activa en el programa Jóvenes en Paz o la estrategia que haga sus veces.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Renta Joven

Prosperidad Social

Subsidios

Sisben

Publicidad

Publicidad

Publicidad