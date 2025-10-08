Inician pagos de Renta Joven: estas son las fechas clave para no perder el subsidio

El subsidio de Renta Joven, que entrega el Gobierno nacional, es una ayuda económica que beneficia a miles de jóvenes en Colombia. Desde inicios de este mes, Prosperidad Social anunció que existen nuevas fechas para la entrega de esta subvención.

De acuerdo con la entidad, Renta Joven es la evolución de Jóvenes en Acción y opera a través de dos componentes. El primero es el componente de Transferencias Monetarias para la Educación Superior y garantiza la entrega periódica y directa de transferencias monetarias condicionadas para jóvenes vinculados a la educación superior y complementaria.

El segundo componente es el de Promoción Social y Bienestar Integral, el cual hace un acompañamiento integral enfocado en fortalecer las capacidades de las juventudes con el fin de gestionar oportunidades de empleabilidad.



Fechas clave para no perder el subsidio de Renta Joven

Por medio de sus canales oficiales, Prosperidad Social indicó que hay nuevas fechas para reclamar el subsidio de Renta Joven en modalidad giro, la cual está dirigida a jóvenes que no tiene cuenta de ahorros o productos financieros con algún banco.

Desde el 2 hasta el 13 de octubre, los participantes del programa están habilitados para asistir a los 269 puntos autorizados en todo el país y solicitar la entrega del auxilio económico.



En total, se beneficiarán 8.230 jóvenes, con una inversión de $4.242 millones, preciso la entidad del Gobierno.

Foto: Prosperidad Social.

¿Cómo saber si soy beneficiario de Renta Joven?

Aquellos que quieran consultar si son beneficiarios del programa Renta Joven y conocer información sobre el punto asignado, ubicación y horario de atención, deben ingresar con su número de identificación al link habilitado por el Banco Agrario:

Requisitos para acceder a Renta Joven

En el sitio web de Prosperidad Social se mencionan los requisitos que deben cumplir los jóvenes interesados en participar en el programa al momento de la inscripción:

Tener entre 14 y 28 años.

Contar con un registro en los sistemas oficiales de matrícula en educación media como graduado de bachiller de media vocacional (11°).

Estar en incluido en una de las siguientes bases de focalización:

-Estar registrado en el Sisbén vigente o el instrumento de focalización que haga sus veces, con una clasificación como grupo poblacional en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad.

-Estar registrado en los listados censales de población indígena, administrados por el Ministerio del Interior.

-Estar registrado en los listados censales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de población con medidas de restablecimiento de derechos y que cursen educación superior o formación complementaria bajo la protección de esta entidad.

Estar matriculado en un proceso de formación complementaria o educación superior en los niveles técnico, tecnólogo o universitario (pregrado) en modalidad presencial, distancia tradicional, o virtualidad.

No contar con registro en los sistemas oficiales de educación superior de título profesional universitario y/o posgrado.