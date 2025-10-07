La inflación sigue 'estancada': acumuló 5.18 % anual en septiembre

La inflación en Colombia no cede y está estancada cerca del 5 % en lo que va de este año. De hecho, el reporte de septiembre mostró cifras ligeramente por encima de las expectativas del mercado y llevó la inflación al 5.18 % (en contraste con el 5,1 % del reporte de agosto).

"Variación mensual, septiembre 2025: 0.32 %, por encima del 0,24 % reportábamos hace un año. Variación año corrido, es decir, de enero hasta septiembre; 4.55 %, casi la misma que reportábamos hace un año: 4.58 %. Y la variación anual, cinco 5.18 %, ligeramente por debajo del 5.81 % que estábamos reportando hace un año", dijo la directora del Dane, Piedad Urdinola.

¿Qué fue lo que pasó con la inflación?

De acuerdo con el reporte detallado, hay una inflación más alta en el costo de la vivienda, especialmente en servicios públicos. También se aceleraron los costos en educación, información y comunicaciones. Además, en los últimos meses se ha registrado una tendencia al alza en los precios de la carne de res y un aumento del 41 % en los precios del tomate. En contraste, estamos viendo una ligera reducción de los precios del huevo y de la electricidad.

El estancamiento de la inflación es uno de los argumentos del Banco de la República para mantener las tasas de interés, también estancadas, en el 9.25%.



Los cuatro miembros que votaron en la junta pasada por mantener las tasas inalteradas argumentaron que la inflación sin alimentos está estática desde hace seis meses y que es difícil apostar por una reducción de los precios de la energía teniendo en cuenta las "debilidades estructurales crecientes en la oferta de energía".

"Adicionalmente, advierten sobre la posibilidad de un incremento desbordado del salario mínimo para 2026, según lo sugieren anuncios públicos recientes, lo cual tendría efectos inflacionarios importantes que retardarían la convergencia de la inflación a la meta. Destacan que este ambiente de incertidumbre sobre el comportamiento de los precios ha llevado a incrementos generalizados de las expectativas de inflación para 2025 y 2026, lo cual aumentaría la inercia inflacionaria de las canastas indexadas hacia adelante", indican las minutas de la reunión.

La inflación de cierre de este año es el piso de negociaciones del salario mínimo para el 2026 aunque el Gobierno viene hablando desde hace semanas de un incremento contundente del salario, por encima de la inflación.