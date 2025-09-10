Hogares ajustan su consumo para enfrentar precios elevados: Anif sobre inflación en Colombia

La inflación en Colombia ha vuelto a encender las alarmas en agosto, superando nuevamente el umbral del 5 % y ubicándose en un preocupante 5,1 % anual. Este incremento, que aleja el indicador del rango meta de largo plazo (2 % -4 %), ha generado gran incertidumbre en los hogares colombianos.

Al respecto habló Luz Salas, vicepresidenta de Anif. En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, detalló las causas y las serias implicaciones de este fenómeno para la economía del país, desde el supermercado hasta las decisiones del Banco de la República.

Según el análisis de Anif con base en cifras del Dane, la aceleración de la inflación en agosto se explica en buena parte por el alza en frutas, carnes y comidas fuera del hogar.

La vicepresidenta Salas profundizó en los factores detrás de estos incrementos, destacando que el aumento en el precio de la carne, a pesar de la alta producción ganadera en Colombia, se debe a "mayores exportaciones para China de nuestra carne".

Además, mencionó que los "paros que hubo en meses anteriores afectan la logística del transporte y eso también, por supuesto, hace que la oferta de carne sea limitada”.

Pero no solo la carne ha contribuido a este panorama. Salas indicó que otros productos de la canasta básica han experimentado subidas significativas.

"De acuerdo con las cifras que nos da el Dane, vemos que otros productos de la canasta básica, como el tomate, por ejemplo, también subió de precio en el último mes. El pepino, algunos de las verduras, zanahoria, pepino", explicó.

A esto se suman productos como "el limón y el mango tomy", cuyos precios aumentaron debido a "los cierres o finalización en el ciclo de producción". Estos incrementos son un reflejo directo de problemas de oferta y demanda, ciclos de cosechas y fenómenos climáticos como "unas lluvias muy fuertes" en algunas zonas del país.



El impacto en los hogares y la canasta básica: un peso mayor para los más vulnerables

Salas enfatizó que, si bien el aumento de la inflación afecta a todos los hogares, impacta de manera desproporcionada a aquellos con menos recursos. Esto se debe a que los productos que más están subiendo, como los alimentos, "hacen parte de la canasta básica”.

“Puede representar una participación más importante de los alimentos en las poblaciones o en los hogares con menores recursos o con menores ingresos". Para estos hogares, añadió, "es más difícil sustituir estos productos de la canasta básica con otros productos que estén con teniendo mejores precios".

En cuanto a la división de alojamiento y servicios públicos, que también contribuye a la inflación, Salas señaló una dinámica interesante. Los hogares están ajustando su consumo para enfrentar los precios elevados.

"Lo que están haciendo los hogares es ajustar también la cantidad de servicios públicos que están consumiendo. Entonces, estamos ahorrando más energía, estamos ahorrando más agua, porque las facturas nos están llegando a unos precios muy muy superiores", recalcó.

Esta situación ha llevado a una reducción en el incremento de este rubro en comparación con el año anterior, pasando de un 2,7 % a un 1,5 %, lo cual, según Salas, podría considerarse una "buena noticia si se compara con el año anterior".

Sin embargo, esta comparación se realiza entre agosto de 2025 y agosto de 2024, destacando cómo el comportamiento inflacionario en alimentos y bebidas ha sido el opuesto, con una inflación más alta este año.