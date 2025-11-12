En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Baloto y Revancha, resultados del último sorteo hoy miércoles 12 de noviembre de 2025

Baloto y Revancha, resultados del último sorteo hoy miércoles 12 de noviembre de 2025

El sorteo número 2.578 de ColorLoto de Baloto, realizado hoy 12 de noviembre de 2025, dejó como resultado la siguiente combinación de balotas:

Publicidad

Publicidad

Publicidad