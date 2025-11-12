Baloto y Revancha, resultados del último sorteo hoy miércoles 12 de noviembre de 2025

En la noche del miércoles, 12 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 2.578 de Baloto y Revancha, uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Pese a la expectativa generada por los montos en juego, ninguno de los dos grandes acumulados encontró un ganador, lo que significa que los premios mayores continuarán su ascenso para el próximo sorteo.



Baloto: Un ganador de $11.5 millones, pero el acumulado sigue creciendo

El sorteo principal de Baloto, que partía de un acumulado de $4.300 millones, no registró ningún tiquete ganador para la combinación de 5 aciertos más la Super Balota.

Los números ganadores de Baloto en el sorteo 2.578 fueron:



Balotas: 01 - 22 - 24 - 21 - 18.

01 - 22 - 24 - 21 - 18. Super Balota: 14.

Revancha: acumulado se acerca a los $7.500 millones

El sorteo de Revancha, que ofrecía un atractivo acumulado de $7.200 millones, corrió con la misma suerte que el juego principal y tampoco registró un ganador de 5 aciertos más la Super Balota.



Balotas: 40 - 14 - 41 - 20 - 39.

40 - 14 - 41 - 20 - 39. Super Balota: 10.

Contexto del juego y aporte a la salud

Baloto Revancha es un juego de tipo loto en línea que consiste en acertar 5 números del 1 al 43 y una Super Balota del 1 al 16. Revancha es una opción adicional que permite al jugador competir por un segundo acumulado con los mismos 5 números iniciales, pero con una Super Balota diferente.

Bajo la concesión de Coljuegos, el Operador Nacional de Juegos (ONJ) es el responsable de la administración del juego. Es fundamental recordar que los premios de lotería en Colombia están sujetos a impuestos. Los ganadores de premios significativos deben asumir el impuesto por "ganancia ocasional", que corresponde al 20% del valor ganado, además de la retención en la fuente (20% sobre el valor neto del premio).

Más allá de la premiación, Baloto Revancha genera importantes recursos fiscales para el país. Un porcentaje significativo de las ventas brutas del juego se transfiere por ley al sistema de salud de los colombianos, administrado por la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud).



La expectativa crece ahora para el sorteo del próximo sábado, 15 de noviembre, cuando los jugadores tendrán una nueva oportunidad de ganar los dos acumulados, que suman un total de $12.100 millones.