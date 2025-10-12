Caribeña Día hoy, número ganador y resultado domingo 12 de octubre de 2025

El Caribeña Día sigue siendo uno de los juegos de azar más populares y tradicionales del Caribe colombiano.

Su combinación de sencillez, emoción y bajo costo lo ha convertido en una cita diaria para miles de jugadores que esperan con ilusión el resultado del sorteo. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 12 de octubre de 2025 es el 1497 - 8 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 1497

Dos últimas cifras: 97

Tres últimas cifras: 497

La quinta: 8

Horario y transmisión

El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo, permitiendo que los jugadores sigan los resultados al instante. Este horario fijo ha hecho que el sorteo se convierta en una costumbre regional, llena de emoción y expectativa cada tarde.



Modalidades de juego

Uno de los principales atractivos del Caribeña Día es su diversidad de modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a diferentes estilos y estrategias:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a esta variedad, cada sorteo representa una nueva oportunidad de ganar, manteniendo la emoción viva entre los jugadores habituales y los nuevos apostadores.



Valor de las apuestas

El Caribeña Día se destaca por su accesibilidad y flexibilidad, lo que lo convierte en un juego ideal para cualquier presupuesto. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 pesos, permitiendo participar tanto a quienes buscan jugar por diversión como a los apostadores más constantes. Esta facilidad de acceso ha consolidado su lugar como una de las opciones favoritas de la región.



Cómo reclamar un premio

Cobrar un premio del Caribeña Día es un proceso sencillo y seguro. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado con:



El tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

El documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

De acuerdo con el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su trayectoria, accesibilidad y emoción constante, el Caribeña Día continúa siendo una de las apuestas más queridas en el Caribe colombiano, llevando cada tarde ilusión, esperanza y la posibilidad de ganar con un solo número afortunado.