Caribeña Día resultado del último sorteo hoy 22 de agosto de 2025

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales en Colombia y cada tarde atrae a miles de apostadores que sueñan con acertar el número ganador.

Con una apuesta mínima desde $500, este sorteo se ha consolidado como una de las opciones favoritas de quienes buscan probar suerte en el país.

El número ganador del chance Caribeña Día de este viernes, 22 de agosto de 2025 es el 2646 - 3 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 2646

Dos últimas cifras: 46

Tres últimas cifras: 646

La quinta: 3

Desde el 2025, el juego incluyó la opción de la “quinta balota” o número adicional, una novedad que brinda a los jugadores más oportunidades de aumentar sus ganancias cuando logran acertar simultáneamente otras cifras.



¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de la Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Los resultados se publican pocos minutos después, por lo que los jugadores pueden consultarlos casi en tiempo real.

Cómo se juega el chance Caribeña Día

El juego ofrece varias modalidades para que el apostador elija según su preferencia:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día

Este chance es accesible para todo tipo de jugadores, ya que permite realizar apuestas desde montos muy bajos:

El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El proceso para reclamar un premio depende del valor ganado. Sin embargo, siempre se deben presentar algunos documentos básicos:

Documentos fundamentales:

Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):