Caribeña Día resultado del último sorteo hoy 23 de agosto de 2025

La Caribeña Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia, especialmente por la emoción que despierta cada tarde entre miles de apostadores que buscan la suerte con un número ganador. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado, 23 de agosto de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega la Caribeña Día?

El sorteo de la Caribeña Día se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p. m., y sus resultados oficiales se publican pocos minutos después, lo que permite conocer casi en tiempo real si la apuesta fue ganadora.



¿Cómo se juega la Caribeña Día?

El juego cuenta con varias modalidades de apuesta, que se ajustan a los gustos y estrategias de cada jugador:



Cuatro cifras directo (superpleno): Acierta las cuatro cifras en el orden exacto.

Acierta las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: Acierta las cuatro cifras en cualquier orden.

Acierta las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: Acierta las tres últimas cifras en orden exacto.

Acierta las tres últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: Acierta las tres últimas cifras en cualquier orden.

Acierta las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra (uña): Acertar la última cifra sorteada.

¿Cuánto cuesta participar en el Caribeña Día?

Este chance es accesible para cualquier bolsillo, ya que las apuestas tienen los siguientes valores:



Mínimo por tiquete: $500 pesos.

$500 pesos. Máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio del Caribeña Día?

Para reclamar un premio, el proceso depende del monto ganado, pero siempre es necesario presentar algunos documentos básicos:



Tiquete original, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Además, según el valor del premio expresado en UVT, se requieren pasos adicionales:

