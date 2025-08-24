Caribeña Día resultado del último sorteo hoy 24 de agosto de 2025

El Caribeña Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia, gracias a la expectativa que genera cada tarde entre miles de jugadores que confían en la suerte de su número. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo, 24 de agosto de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega la Caribeña Día?

El sorteo de la Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Los resultados oficiales se publican pocos minutos después, lo que permite a los apostadores conocer rápidamente si obtuvieron premio.



Modalidades de juego del Caribeña Día

Este chance ofrece distintas formas de apostar, adaptándose a las estrategias y preferencias de cada jugador:



Cuatro cifras directo (superpleno): se deben acertar las cuatro cifras en orden exacto.

se deben acertar las cuatro cifras en orden exacto. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): ganar con la última cifra sorteada.

¿Cuánto cuesta jugar a la Caribeña Día?

Este juego es accesible para cualquier presupuesto. La apuesta mínima por tiquete es de $500 pesos, mientras que la máxima es de $10.000 pesos por jugada.



¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio?

Para cobrar un premio del Caribeña Día es indispensable presentar:



Tiquete original sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio (medido en UVT), pueden aplicarse requisitos adicionales:

