Caribeña Día resultado del último sorteo hoy 24 de agosto de 2025

El Caribeña Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia, gracias a la expectativa que genera cada tarde entre miles de jugadores que confían en la suerte de su número. Aquí puede ver el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo, 24 de agosto de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- La quinta:
¿A qué hora se juega la Caribeña Día?
El sorteo de la Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Los resultados oficiales se publican pocos minutos después, lo que permite a los apostadores conocer rápidamente si obtuvieron premio.
Modalidades de juego del Caribeña Día
Este chance ofrece distintas formas de apostar, adaptándose a las estrategias y preferencias de cada jugador:
- Cuatro cifras directo (superpleno): se deben acertar las cuatro cifras en orden exacto.
- Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.
- Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.
- Una cifra (uña): ganar con la última cifra sorteada.
¿Cuánto cuesta jugar a la Caribeña Día?
Este juego es accesible para cualquier presupuesto. La apuesta mínima por tiquete es de $500 pesos, mientras que la máxima es de $10.000 pesos por jugada.
¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio?
Para cobrar un premio del Caribeña Día es indispensable presentar:
- Tiquete original sin tachaduras ni enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
Dependiendo del valor del premio (medido en UVT), pueden aplicarse requisitos adicionales:
- Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: se deben presentar documentos básicos y diligenciar el Formato SIPLAFT.
- Mayores a 182 UVT: además, se debe entregar una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este caso, el pago se efectúa mediante transferencia en un plazo aproximado de ocho días hábiles.