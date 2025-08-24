Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Atentado terrorista en Cali
Ataque a helicóptero
Hambruna en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Caribeña Día resultado del último sorteo hoy 24 de agosto de 2025

Caribeña Día resultado del último sorteo hoy 24 de agosto de 2025

El chance Caribeña Día juega de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Revise aquí el número ganador del sorteo del domingo 24 de agosto de 2025.

Caribeña Día.
Caribeña Día.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 24, 2025 12:51 p. m.

El Caribeña Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia, gracias a la expectativa que genera cada tarde entre miles de jugadores que confían en la suerte de su número. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo, 24 de agosto de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

¿A qué hora se juega la Caribeña Día?

El sorteo de la Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Los resultados oficiales se publican pocos minutos después, lo que permite a los apostadores conocer rápidamente si obtuvieron premio.

Modalidades de juego del Caribeña Día

Este chance ofrece distintas formas de apostar, adaptándose a las estrategias y preferencias de cada jugador:

  • Cuatro cifras directo (superpleno): se deben acertar las cuatro cifras en orden exacto.
  • Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.
  • Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.
  • Una cifra (uña): ganar con la última cifra sorteada.

¿Cuánto cuesta jugar a la Caribeña Día?

Este juego es accesible para cualquier presupuesto. La apuesta mínima por tiquete es de $500 pesos, mientras que la máxima es de $10.000 pesos por jugada.

¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio?

Para cobrar un premio del Caribeña Día es indispensable presentar:

  • Tiquete original sin tachaduras ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio (medido en UVT), pueden aplicarse requisitos adicionales:

  • Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: se deben presentar documentos básicos y diligenciar el Formato SIPLAFT.
  • Mayores a 182 UVT: además, se debe entregar una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este caso, el pago se efectúa mediante transferencia en un plazo aproximado de ocho días hábiles.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Caribeña día

Resultados del chance