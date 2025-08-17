Caribeña Día resultado del último sorteo hoy domingo 17 de agosto de 2025

El Caribeña Día se ha consolidado como uno de los juegos de chance más tradicionales en Colombia, especialmente en la región Caribe, donde durante años ha acompañado a miles de apostadores que ponen a prueba su suerte con la ilusión de llevarse un premio.

Con la posibilidad de participar desde $500 pesos, este sorteo sigue siendo uno de los preferidos por su accesibilidad y tradición. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 17 de agosto de 2025 es el en minutos. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo

El Caribeña Día se juega de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Los resultados oficiales están disponibles desde las 2:30 p. m., tanto en puntos de venta como en plataformas en línea.



Modalidades de juego

El sorteo ofrece diferentes formas de participar, lo que amplía las posibilidades de ganar dependiendo del número de cifras acertadas:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras directo (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra directo (uña): coincidencia con la última cifra.

Desde 2025, el Caribeña Día incluye la quinta balota, un número adicional que aumenta las oportunidades de obtener premios más altos si se acierta en conjunto con el resultado principal.



Valor de la apuesta

Este juego se mantiene accesible para distintos tipos de jugadores gracias a su rango de apuestas:



Apuesta mínima por tiquete: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima por tiquete: $10.000 pesos.

Cómo reclamar un premio

El proceso de cobro depende del monto ganado, pero siempre será necesario presentar los documentos requeridos.

Documentos básicos:



Tiquete original, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta).

documentos básicos + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta). Mayor a 182 UVT: documentos anteriores + certificación bancaria (vigente máximo 30 días y a nombre del ganador).

En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria, con un tiempo estimado de ocho días hábiles.