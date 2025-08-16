Caribeña Día resultado del último sorteo hoy sábado 16 de agosto de 2025

El Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales en Colombia, un sorteo que ha acompañado durante años a miles de apostadores que confían en su suerte y en la ilusión de llevarse un premio.

Con la posibilidad de apostar desde $500 pesos hasta $25.000 pesos, este juego se mantiene como uno de los favoritos en la región. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 16 de agosto de 2025 es el en minutos. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de Caribeña Día se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 2:30 p. m. en puntos de venta autorizados o en línea.



Modalidades de juego

El Caribeña Día ofrece varias formas de participar, con premios que varían según el número de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidir con las tres últimas cifras en orden exacto.

Tres cifras combinado: coincidir con las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras directo (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra directa (uña): acertar la última cifra.

Desde 2025, el sorteo incluye la opción de la quinta balota, un número adicional que incrementa las oportunidades de obtener premios más altos si se acierta en combinación con los resultados principales.



Valor de la apuesta

Los participantes pueden jugar con montos accesibles, lo que lo convierte en una opción popular entre los apostadores:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

$500 pesos. Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Cómo reclamar un premio del Caribeña Día?

Para reclamar un premio, el proceso varía según el monto ganado, pero siempre es indispensable presentar los documentos requeridos.

Documentos básicos:



Tiquete original, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):

