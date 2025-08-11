Caribeña Día resultado del último sorteo hoy lunes 11 de agosto de 2025

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, con gran tradición en el país. Realiza sorteos todos los días y despierta la ilusión de miles de apostadores que sueñan con llevarse el premio mayor.

En este juego de azar, las apuestas pueden ir desde $500 hasta $25.000 pesos, y para ganar es necesario que el número elegido coincida, en el mismo orden de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 11 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, los jugadores también cuentan con la opción de incluir una "quinta balota" o "número adicional", que ofrece la posibilidad de aumentar las ganancias si se acierta en combinación con las demás cifras.



A qué hora juega Caribeña Día

El sorteo de Caribeña Día se lleva a cabo todos los días y sus resultados se publican después de las 2:30 p.m., para que los apostadores puedan verificar si la suerte estuvo de su lado.



Cómo se juega el chance

La Caribeña Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que se acierten:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra del resultado.

Cuánto cuesta apostar

Este chance es flexible en sus montos de juego:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El proceso de reclamación depende del valor del premio, pero siempre se deben presentar ciertos documentos básicos:

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

