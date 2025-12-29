Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, lunes 29 de diciembre de 2025

El chance Caribeña Día es uno de los juegos de azar más populares en Colombia y forma parte de las loterías tradicionales que diariamente captan el interés de miles de personas. Gracias a su constancia en los sorteos y a su fuerte arraigo en la cultura popular, se ha consolidado como una alternativa frecuente para quienes ven en la suerte una posibilidad de mejorar su situación económica.

Este juego permite realizar apuestas desde montos bajos, entre $500 y $25.000, lo que lo hace accesible para distintos presupuestos. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

Número ganador de Caribeña Día hoy, lunes 29 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 29 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, Caribeña Día incorporó la opción de la “quinta balota” o “número adicional”, una modalidad que permite incrementar las ganancias cuando este número extra coincide junto con las cifras principales del tiquete.



A qué hora juega Caribeña Día

El sorteo de Caribeña Día se realiza todos los días. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 2:30 p. m., una vez finaliza la transmisión autorizada del sorteo.



Cómo se juega el chance

El chance Caribeña Día ofrece varias modalidades de apuesta, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el número ganador:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del número ganador.

Cuánto cuesta apostar

Caribeña Día se caracteriza por ofrecer flexibilidad en los valores de apuesta, permitiendo a los jugadores elegir el monto que mejor se ajuste a su presupuesto:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El proceso para reclamar un premio del chance Caribeña Día varía según el valor ganado. Sin embargo, existen documentos que son obligatorios en todos los casos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

