Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, lunes 29 de diciembre de 2025

El chance Caribeña Día es uno de los juegos de azar más populares en Colombia y forma parte de las loterías tradicionales que diariamente captan el interés de miles de personas. Gracias a su constancia en los sorteos y a su fuerte arraigo en la cultura popular, se ha consolidado como una alternativa frecuente para quienes ven en la suerte una posibilidad de mejorar su situación económica.
Este juego permite realizar apuestas desde montos bajos, entre $500 y $25.000, lo que lo hace accesible para distintos presupuestos. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.
El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 29 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue acertado.
Desde el año 2025, Caribeña Día incorporó la opción de la “quinta balota” o “número adicional”, una modalidad que permite incrementar las ganancias cuando este número extra coincide junto con las cifras principales del tiquete.
El sorteo de Caribeña Día se realiza todos los días. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 2:30 p. m., una vez finaliza la transmisión autorizada del sorteo.
El chance Caribeña Día ofrece varias modalidades de apuesta, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el número ganador:
Caribeña Día se caracteriza por ofrecer flexibilidad en los valores de apuesta, permitiendo a los jugadores elegir el monto que mejor se ajuste a su presupuesto:
El proceso para reclamar un premio del chance Caribeña Día varía según el valor ganado. Sin embargo, existen documentos que son obligatorios en todos los casos.
Documentos fundamentales para cualquier premio:
Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):