Caribeña Día resultado del último sorteo hoy martes 16 de septiembre de 2025

El sorteo Caribeña Día se ha consolidado como uno de los juegos de chance más populares en Colombia. Su éxito se debe a la facilidad para participar, el bajo costo de las apuestas y la emoción que despierta cada tarde con la posibilidad de obtener premios significativos.

Número ganador de hoy, martes 16 de septiembre

El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 16 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Caribeña Día se juega todos los días después de las 2:30 p.m.. Los resultados se publican de inmediato, lo que permite a los apostadores conocer rápidamente si resultaron ganadores.



Modalidades de apuesta

Este sorteo ofrece múltiples opciones que se adaptan tanto a quienes se inician en el juego como a los más experimentados:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: acierto exacto de las dos últimas cifras.

Una cifra o “uña”: acierto de la última cifra.

Gracias a estas modalidades, los jugadores pueden elegir entre apuestas simples o estrategias más complejas que aumentan la expectativa del sorteo.



Valor de las apuestas

El Caribeña Día está pensado para ajustarse a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos.

De esta manera, cualquier persona puede participar y aspirar a premios atractivos con una inversión accesible.



Cómo reclamar un premio

Para reclamar un premio del Caribeña Día, los ganadores deben presentar una serie de documentos básicos y cumplir con requisitos adicionales según el valor obtenido en UVT (Unidad de Valor Tributario).

Documentos fundamentales:



Tiquete original en buen estado, sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos adicionales según el monto:

