Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy domingo 19 de octubre de 2025

La Caribeña Noche se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y seguidos en Colombia, especialmente en la región Caribe, donde cada noche miles de personas viven con entusiasmo la expectativa de los resultados. Su éxito se debe a la facilidad para participar, el bajo costo de las apuestas y los atractivos premios que, en muchos casos, han transformado la vida de sus jugadores.

Más que un simple juego de azar, La Caribeña Noche se ha convertido en una tradición popular, un espacio de esperanza que une a familias y amigos alrededor de la emoción del chance.

Resultado oficial del sorteo

En la noche del domingo 19 de octubre de 2025, se llevó a cabo una nueva edición del sorteo Caribeña Noche. El número ganador fue: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

La quinta balota: una innovación que amplía las oportunidades

Desde 2025, La Caribeña Noche dio un paso innovador con la incorporación de la quinta balota, una modalidad que revolucionó la manera de jugar. Este cambio incrementó el número de combinaciones posibles y, por lo tanto, las probabilidades de ganar, agregando más emoción y expectativa a cada sorteo.

Esta actualización no solo atrajo a nuevos participantes, sino que también fortaleció la fidelidad de los jugadores habituales, quienes ahora disfrutan de más oportunidades de obtener premios. Gracias a esta novedad, el sorteo se ha consolidado como uno de los más dinámicos, emocionantes y competitivos del país.



Horario del sorteo

El sorteo de La Caribeña Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m., un horario que se ha convertido en parte de la rutina de los hogares caribeños.



Minutos después del sorteo, los resultados oficiales se publican a través de los canales autorizados, garantizando que los jugadores puedan consultar de forma rápida, segura y confiable si su número resultó ganador. Esta transparencia ha sido clave para mantener la confianza del público y el prestigio del sorteo.



Modalidades de juego

Una de las principales razones del éxito de La Caribeña Noche es su amplia variedad de modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a distintos presupuestos y estrategias. Cada participante puede elegir la forma que mejor se ajuste a su estilo de juego:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): premio por acertar la última cifra.

Cada modalidad ofrece niveles de ganancia distintos, permitiendo que tanto los jugadores ocasionales como los más experimentados encuentren una opción acorde a sus expectativas.



Costos de las apuestas

La Caribeña Noche se destaca por su accesibilidad económica, lo que la ha convertido en una de las opciones más populares del chance en Colombia. Su sistema flexible permite participar con montos ajustados a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500.

Apuesta máxima por jugada: $10.000.

Límite por tiquete: $25.000.

Gracias a esta estructura, el sorteo mantiene su esencia inclusiva y popular, permitiendo que personas de todos los sectores disfruten de la emoción del juego sin realizar grandes inversiones.



Requisitos para reclamar premios

El proceso para reclamar un premio de La Caribeña Noche es ágil, seguro y transparente, siempre que el jugador cumpla con los requisitos establecidos por la organización:



Presentar el tiquete original en buen estado. Mostrar el documento de identidad original junto con una fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes criterios:

