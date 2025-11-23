Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy domingo 23 de noviembre de 2025

La Caribeña Noche sigue fortaleciendo su posición como uno de los sorteos de chance más emblemáticos del Caribe colombiano. Más que un juego de azar, se ha convertido en una tradición nocturna que reúne emoción, expectativa y un sentido de comunidad entre los miles de apostadores que se conectan diariamente a su transmisión en vivo.

Desde 2025, la llegada de la quinta balota transformó por completo la dinámica del sorteo. Esta innovación amplió las combinaciones posibles, aumentó las oportunidades de ganar y añadió un toque de suspenso que se mantiene hasta los instantes finales de cada emisión.

Resultado oficial del 23 de noviembre de 2025

El domingo 23 de noviembre de 2025, el sorteo de la Caribeña Noche reveló el número ganador que definió la suerte de numerosos apostadores:



Número ganador: (en minutos)

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

¿A qué hora se juega la Caribeña Noche?

El sorteo se realiza todos los días a las 10:30 p. m.. Pocos minutos después de la transmisión, los resultados oficiales se publican en los canales autorizados, lo que permite a los jugadores consultar los números ganadores de manera rápida, confiable y accesible.



Modalidades de juego disponibles

La Caribeña Noche ofrece múltiples modalidades pensadas para acomodarse a todo tipo de apostadores, desde los más experimentados hasta quienes comienzan a familiarizarse con el chance:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: permite ganar sin importar el orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Esta variedad de opciones facilita que cada jugador adapte su apuesta al presupuesto, la estrategia y el nivel de riesgo que prefiera.



Costos de las apuestas

Fiel a su esencia accesible, la Caribeña Noche mantiene tarifas que se ajustan a todos los presupuestos:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima por jugada: $10.000

Límite por tiquete: $25.000

Esta estructura flexible la convierte en una de las alternativas más cercanas y populares dentro del chance nacional.



¿Cómo reclamar los premios?

El proceso para reclamar premios es sencillo y está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Para hacer efectivo cualquier pago, el jugador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad, en original y fotocopia.

Según el monto obtenido —calculado en UVT— pueden solicitarse requisitos adicionales establecidos por la normativa vigente.