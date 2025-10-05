Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy domingo 5 de octubre de 2025

La Caribeña Noche se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más populares en Colombia, especialmente entre los habitantes de la región Caribe. Su gran acogida se debe a la facilidad para participar, el bajo costo de las apuestas y la emoción que generan sus atractivos premios, capaces de transformar la vida de cualquier ganador.
Número ganador de Caribeña Noche hoy, domingo 5 de octubre de 2025
En la noche del domingo, 5 de octubre de 2025, el resultado del sorteo fue el siguiente: en minutos.
- Número ganador completo:
- Tres últimas cifras:
- Dos últimas cifras:
- Quinta balota
Una innovación que amplía las oportunidades
Desde 2025, La Caribeña Noche incorporó una quinta balota, una novedad que revolucionó el juego al aumentar las combinaciones posibles y mejorar las probabilidades de acierto. Este cambio impulsó la participación de miles de jugadores que, noche tras noche, se conectan con la esperanza de convertirse en los próximos afortunados.
Horario del sorteo
El sorteo de La Caribeña Noche se realiza todos los días a las 10:30 p.m.. Minutos después, los resultados oficiales se publican en los canales autorizados, permitiendo que los apostadores verifiquen de inmediato si su número ha sido el ganador.
Modalidades de juego
Uno de los principales atractivos del sorteo es la variedad de modalidades de juego, que se ajustan a diferentes gustos y presupuestos:
- Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.
- Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
- Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.
- Una cifra (uña): premio por acertar la última cifra.
Cada modalidad ofrece distintos niveles de ganancia, lo que incrementa las posibilidades de obtener un premio.
Costo de las apuestas
La Caribeña Noche mantiene su carácter accesible gracias a un esquema de precios flexibles que permite participar sin necesidad de grandes inversiones:
- Apuesta mínima: $500 pesos
- Apuesta máxima por jugada: $10.000 pesos
- Límite por tiquete: hasta $25.000 pesos
Esta estructura facilita que cualquier persona, sin importar su presupuesto, pueda unirse a la emoción del juego.
Requisitos para reclamar premios
El proceso para reclamar un premio es sencillo, siempre que se cumplan algunos requisitos básicos:
- Presentar el tiquete original en buen estado.
- Mostrar el documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.
Según el valor del premio —calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario)— se aplican condiciones adicionales:
- Menos de 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos más el formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta.
- Más de 182 UVT: documentos básicos, formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.