Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy domingo 5 de octubre de 2025

La Caribeña Noche se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más populares en Colombia, especialmente entre los habitantes de la región Caribe. Su gran acogida se debe a la facilidad para participar, el bajo costo de las apuestas y la emoción que generan sus atractivos premios, capaces de transformar la vida de cualquier ganador.

Número ganador de Caribeña Noche hoy, domingo 5 de octubre de 2025

En la noche del domingo, 5 de octubre de 2025, el resultado del sorteo fue el siguiente: en minutos.



Número ganador completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota

Una innovación que amplía las oportunidades

Desde 2025, La Caribeña Noche incorporó una quinta balota, una novedad que revolucionó el juego al aumentar las combinaciones posibles y mejorar las probabilidades de acierto. Este cambio impulsó la participación de miles de jugadores que, noche tras noche, se conectan con la esperanza de convertirse en los próximos afortunados.



Horario del sorteo

El sorteo de La Caribeña Noche se realiza todos los días a las 10:30 p.m.. Minutos después, los resultados oficiales se publican en los canales autorizados, permitiendo que los apostadores verifiquen de inmediato si su número ha sido el ganador.



Modalidades de juego

Uno de los principales atractivos del sorteo es la variedad de modalidades de juego, que se ajustan a diferentes gustos y presupuestos:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): premio por acertar la última cifra.

Cada modalidad ofrece distintos niveles de ganancia, lo que incrementa las posibilidades de obtener un premio.



Costo de las apuestas

La Caribeña Noche mantiene su carácter accesible gracias a un esquema de precios flexibles que permite participar sin necesidad de grandes inversiones:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima por jugada: $10.000 pesos

Límite por tiquete: hasta $25.000 pesos

Esta estructura facilita que cualquier persona, sin importar su presupuesto, pueda unirse a la emoción del juego.



Requisitos para reclamar premios

El proceso para reclamar un premio es sencillo, siempre que se cumplan algunos requisitos básicos:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar el documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio —calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario)— se aplican condiciones adicionales:

