Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy domingo 9 de noviembre de 2025

La Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más representativos y queridos del Caribe colombiano. Más que un simple juego de azar, este sorteo se ha transformado en una tradición nocturna que combina emoción, esperanza y unión comunitaria. Cada noche, miles de jugadores en la región siguen con ilusión los resultados de la Caribeña Noche, convirtiendo el momento del sorteo en un espacio compartido entre familias, vecinos y amigos.

Resultado oficial del Caribeña Noche – 9 de noviembre de 2025

En la noche del domingo 9 de noviembre de 2025, el sorteo de Caribeña Noche dejó el siguiente resultado oficial: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

La quinta balota: una innovación que amplió las posibilidades

Desde 2025, la Caribeña Noche dio un paso innovador con la incorporación de la quinta balota, una modalidad que transformó por completo la dinámica del juego. Esta adición abrió nuevas combinaciones posibles, multiplicando las oportunidades de ganar y elevando el nivel de emoción entre los participantes.

Gracias a esta novedad, los jugadores disfrutan de una experiencia más intensa, llena de expectativa y suspenso hasta el último instante. La quinta balota no solo aumentó las probabilidades de acierto, sino que también fortaleció el vínculo entre el público y uno de los sorteos más emblemáticos del Caribe colombiano.



Esta innovación, celebrada por los apostadores, reafirma la posición de la Caribeña Noche como uno de los juegos de azar más modernos y emocionantes del país.



¿A qué hora se realiza el sorteo?

El sorteo de la Caribeña Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m., un horario que se ajusta perfectamente a la rutina nocturna de los hogares del Caribe colombiano.

Minutos después de la transmisión, los resultados oficiales se publican en los canales autorizados, garantizando una consulta rápida, transparente y segura. Esta inmediatez en la entrega de la información refuerza la confianza de los jugadores y mantiene el prestigio del sorteo dentro del panorama nacional de los juegos de azar.



Modalidades de juego disponibles

Una de las principales fortalezas de la Caribeña Noche es la variedad de modalidades de juego que ofrece, pensadas para adaptarse a diferentes estrategias, estilos y presupuestos. Cada jugador puede elegir la opción que mejor se ajuste a su preferencia:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Estas modalidades ofrecen distintos niveles de riesgo y recompensa, permitiendo a cada apostador vivir la emoción del azar a su propio ritmo. Desde los jugadores más experimentados hasta los que prueban suerte por primera vez, todos encuentran en la Caribeña Noche una oportunidad para disfrutar y ganar.



Costos de las apuestas

Fiel a su carácter popular y accesible, la Caribeña Noche permite participar con diferentes montos, lo que la convierte en una opción atractiva para todo tipo de jugadores. Los valores establecidos son:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima por jugada: $10.000

Límite por tiquete: $25.000

Esta flexibilidad económica mantiene el equilibrio entre diversión y posibilidad de premio, haciendo que miles de personas puedan participar cada noche sin importar su presupuesto.



¿Cómo reclamar los premios?

El proceso para reclamar un premio de la Caribeña Noche es rápido y sencillo, siempre que el jugador cumpla con los requisitos establecidos por la organización. Para hacerlo efectivo, se deben presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT (Unidades de Valor Tributario), se aplican condiciones adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Estas medidas garantizan un proceso seguro, legal y transparente, reafirmando la confianza que los jugadores depositan en este tradicional sorteo del Caribe.

