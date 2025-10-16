Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy jueves 16 de octubre de 2025

La Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y esperados en Colombia, especialmente en la región Caribe. Su éxito radica en la facilidad para participar, el bajo costo de las apuestas y los atractivos premios que, a lo largo del tiempo, han transformado la vida de muchos jugadores.

Resultado oficial del sorteo

En la noche del jueves, 16 de octubre de 2025, se llevó a cabo una nueva edición del sorteo Caribeña Noche. El número ganador fue:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Como es habitual, los resultados se publicaron minutos después de la realización del sorteo, garantizando transparencia y acceso inmediato para todos los apostadores.

La quinta balota: una innovación que amplía las oportunidades

Desde 2025, Caribeña Noche implementó la llamada “quinta balota”, un cambio que aumentó el número de combinaciones posibles y, con ello, las probabilidades de obtener premios. Esta innovación no solo atrajo a nuevos participantes, sino que también fortaleció el entusiasmo de quienes juegan con frecuencia, ampliando las opciones de ganar.



Horario del sorteo

El sorteo de Caribeña Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m.. Minutos después, los resultados se publican en los canales oficiales autorizados, lo que permite a los jugadores verificar de forma rápida y segura si su número fue el afortunado.



Modalidades de juego

Uno de los grandes atractivos de Caribeña Noche es la variedad de modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a distintos presupuestos y estilos de juego:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): a cierto exacto de las dos últimas cifras.

cierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): premio por acertar la última cifra.

Cada modalidad ofrece diferentes niveles de ganancia, brindando múltiples oportunidades de obtener premios significativos.

Costos de las apuestas

La accesibilidad es otro de los factores que ha impulsado la popularidad de Caribeña Noche. Su sistema flexible permite jugar con montos bajos, adecuados para todo tipo de participantes:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima por jugada: $ 10.000

10.000 Límite por tiquete: $25.000

Esta estructura inclusiva ha permitido que el sorteo mantenga su atractivo en todos los sectores sociales.



Requisitos para reclamar premios

El proceso para reclamar un premio es sencillo y rápido, siempre que se cumplan los requisitos establecidos:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar el documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio (medido en UVT), se aplican condiciones adicionales:

Menos de 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

solo se requieren los documentos básicos Entre 48 y 181 UVT : documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Un referente en los juegos de azar

La Caribeña Noche continúa siendo un símbolo de emoción nocturna en Colombia. Con premios atractivos, reglas claras y sorteos diarios, representa una oportunidad real de cambiar el destino para quienes confía