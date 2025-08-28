Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy jueves 28 de agosto de 2025

La Caribeña Noche se mantiene como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Cada día miles de apostadores participan con la esperanza de llevarse grandes premios, convirtiéndolo en un juego de azar muy esperado en las noches del país.

Resultado del sorteo del 28 de agosto de 2025

En la jornada del jueves, 28 de agosto, el número ganador de la Caribeña Noche fue:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Este año, el sorteo incluyó una quinta balota adicional, lo que amplía las oportunidades de los jugadores al generar nuevas combinaciones para ganar.



¿A qué hora se juega la Caribeña Noche?

El sorteo se lleva a cabo todos los días a las 10:30 p.m., y los resultados oficiales se publican minutos después a través de los canales autorizados.



Modalidades de juego de la Caribeña Noche

Este chance ofrece diferentes formas de apostar, ajustándose al estilo y estrategia de cada jugador:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): acertar la última cifra.

¿Cuánto cuesta jugar a la Caribeña Noche?

Una de las ventajas de este sorteo es su bajo costo y fácil acceso:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $10.000 pesos por tiquete.

Requisitos para reclamar un premio

Para cobrar un premio de la Caribeña Noche, el jugador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia del documento de identidad.

Además, según el valor del premio (calculado en UVT), se deben cumplir requisitos adicionales:

