Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy martes 21 de octubre de 2025

La Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más populares en Colombia, especialmente en la región Caribe, donde cada noche miles de personas viven con entusiasmo la expectativa de los resultados. Su éxito radica en la facilidad para participar, el bajo costo de las apuestas y los atractivos premios que, en muchos casos, han cambiado la vida de sus jugadores.

Más que un simple juego de azar, este sorteo se ha convertido en una tradición familiar y comunitaria, un espacio donde la esperanza y la emoción se comparten en cada hogar caribeño.

Resultado oficial del sorteo del 21 de octubre de 2025

Durante la edición del martes, 21 de octubre de 2025, el número ganador de la Caribeña Noche fue:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

La quinta balota: innovación y más oportunidades

Desde el año 2025, la Caribeña Noche implementó una importante innovación: la quinta balota, una modalidad que revolucionó la forma de jugar. Este cambio amplió las combinaciones posibles y aumentó las probabilidades de ganar, añadiendo aún más emoción a cada sorteo.

Gracias a esta novedad, el juego no solo atrajo a nuevos participantes, sino que también fortaleció la fidelidad de los jugadores habituales, consolidándose como uno de los sorteos más dinámicos y competitivos del país.



Horario y transparencia del sorteo

El sorteo de La Caribeña Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m., un horario que ya forma parte de la rutina de muchos hogares de la región.



Pocos minutos después, los resultados oficiales se publican a través de los canales autorizados, garantizando una consulta rápida, segura y confiable. Esta transparencia ha sido clave para mantener la confianza del público y el prestigio del sorteo.



Modalidades de juego

Uno de los grandes atractivos de la Caribeña Noche es su variedad de modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a diferentes estilos y presupuestos:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): premio por acertar la última cifra.

Cada modalidad ofrece niveles de ganancia distintos, lo que permite que tanto los jugadores ocasionales como los más experimentados encuentren una opción ideal.



Costos de las apuestas

La Caribeña Noche es reconocida por su accesibilidad económica, lo que la ha convertido en una de las opciones favoritas del chance en Colombia. Su sistema flexible permite participar con diferentes montos:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima por jugada: $10.000

$10.000 Límite por tiquete: $25.000

Esta estructura mantiene su espíritu popular e inclusivo, brindando la posibilidad de jugar y soñar sin realizar grandes inversiones.



Requisitos para reclamar premios

Reclamar un premio de La Caribeña Noche es un proceso ágil, seguro y transparente, siempre que el jugador cumpla con los requisitos establecidos:



Presentar el tiquete original en buen estado. Mostrar el documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio (calculado en UVT), se aplican los siguientes criterios:

