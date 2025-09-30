Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy martes 30 de septiembre de 2025

La Caribeña Noche sigue consolidándose como uno de los sorteos de chance más queridos en Colombia, especialmente en la región Caribe. Su popularidad se debe a la sencillez para participar, el bajo costo de las apuestas y la emoción de premios que pueden cambiar la vida de cualquier jugador.

Número ganador de hoy

En la noche del martes, 30 de septiembre de 2025, el número afortunado fue:



Número ganador completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Como siempre, se recomienda verificar el tiquete con un vendedor autorizado para confirmar el premio.



Una innovación que amplía las oportunidades

Desde el año 2025, este sorteo incorporó una quinta balota, lo que aumentó las combinaciones posibles y mejoró las probabilidades de acierto. Gracias a esta novedad, cada noche más jugadores se suman a la ilusión de ganar.



Horario del sorteo

La Caribeña Noche se juega todos los días a las 10:30 p.m.. Minutos después, los resultados oficiales se publican en los canales autorizados para que los apostadores puedan comprobar rápidamente si son ganadores.



Modalidades de juego

Parte del éxito del sorteo está en la variedad de formas de participación, que se ajustan a distintos presupuestos y estilos:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): premio por acertar la última cifra.

Cada modalidad ofrece distintos niveles de premio, multiplicando las oportunidades de ganar.



Costo de las apuestas

La Caribeña Noche es un sorteo accesible, con un rango de precios que se ajusta a todos los jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima por jugada: $10.000 pesos

$10.000 pesos Límite por tiquete: hasta $25.000 pesos

Requisitos para reclamar premios

El proceso para reclamar un premio es sencillo, siempre que se cumpla con los requisitos básicos:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar el documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio (medido en UVT – Unidad de Valor Tributario), se aplican condiciones adicionales:

