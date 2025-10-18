Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy sábado 18 de octubre de 2025

La Caribeña Noche se ha convertido en uno de los sorteos de chance más reconocidos y esperados de Colombia, especialmente en la región Caribe, donde miles de personas siguen sus resultados cada noche con entusiasmo. Su éxito radica en la facilidad para participar, el bajo costo de las apuestas y los atractivos premios que, a lo largo del tiempo, han cambiado la vida de muchos jugadores.

Fiel a su compromiso con la transparencia, los resultados oficiales se publican minutos después de la realización del sorteo, permitiendo que los apostadores verifiquen rápidamente si la suerte estuvo de su lado.

Resultado oficial del sorteo

En la noche del sábado 18 de octubre de 2025, se llevó a cabo una nueva edición del sorteo Caribeña Noche. El número ganador fue: 1995 - 6

Número ganador: 1995

Tres últimas cifras: 995

Dos últimas cifras: 95

Quinta balota: 6

La quinta balota: una innovación que amplía las oportunidades

Desde 2025, la Caribeña Noche introdujo la quinta balota, una novedad que revolucionó la forma de jugar. Este cambio aumentó las combinaciones posibles y, en consecuencia, las probabilidades de ganar, brindando mayor emoción y expectativa en cada jornada.

La implementación de esta modalidad no solo atrajo a nuevos jugadores, sino que también reforzó el entusiasmo de los participantes habituales, quienes encuentran ahora más oportunidades de obtener premios. Gracias a esta innovación, el sorteo se ha consolidado como uno de los más dinámicos y competitivos del país.



Horario del sorteo

El sorteo de Caribeña Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m., convirtiéndose en un momento habitual en los hogares caribeños. Minutos después del sorteo, los resultados se publican en los canales oficiales autorizados, garantizando que los participantes puedan consultar de forma rápida, segura y confiable si su número resultó ganador.



Modalidades de juego

Uno de los aspectos más atractivos de la Caribeña Noche es la diversidad de modalidades de apuesta, que se adaptan a distintos estilos y presupuestos. Cada jugador puede elegir la forma que mejor se ajuste a su estrategia o nivel de riesgo:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): premio por acertar la última cifra.

Cada modalidad ofrece niveles de ganancia distintos, lo que permite disfrutar del juego tanto a quienes buscan premios pequeños y frecuentes, como a quienes persiguen las recompensas más altas.



Costos de las apuestas

La Caribeña Noche destaca también por su accesibilidad económica, lo que ha impulsado su popularidad en todos los sectores sociales. Su sistema de apuestas es flexible y permite participar con montos ajustados a cualquier presupuesto:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima por jugada: $10.000

Límite por tiquete: $25.000

Esta estructura inclusiva ha hecho que el sorteo mantenga su esencia popular, permitiendo que personas de todas las regiones disfruten de la emoción del chance sin grandes inversiones.



Requisitos para reclamar premios

El proceso para reclamar un premio de la Caribeña Noche es rápido, seguro y sencillo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la organización:



Presentar el tiquete original en buen estado. Mostrar el documento de identidad original junto con una fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio —medido en UVT (Unidad de Valor Tributario)—, se aplican las siguientes condiciones adicionales:

