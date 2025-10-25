Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy sábado 25 de octubre de 2025

La Caribeña Noche se ha convertido en uno de los sorteos de chance más populares y esperados de Colombia, especialmente en la región Caribe, donde cada noche miles de personas siguen con entusiasmo la transmisión del sorteo. Su éxito radica en su accesibilidad, la facilidad para jugar y los atractivos premios en efectivo que, en muchos casos, han transformado la vida de sus apostadores.

Resultado oficial del sorteo del 24 de octubre de 2025

Durante la edición del sábado, 25 de octubre de 2025, el número ganador de la Caribeña Noche fue: 1644 - 3



Número ganador: 1644

Tres últimas cifras: 644

Dos últimas cifras: 44

Quinta balota: 3

La quinta balota: innovación y más oportunidades

Desde 2025, La Caribeña Noche sorprendió a sus jugadores con una novedad que cambió su dinámica: la introducción de la quinta balota. Esta innovación amplió las combinaciones posibles y aumentó significativamente las probabilidades de ganar, brindando una experiencia más emocionante y moderna.

Gracias a esta actualización, el sorteo atrajo a nuevos participantes y fortaleció la lealtad de sus jugadores habituales, consolidándose como una de las opciones más dinámicas y competitivas dentro del mundo del chance colombiano. Cada noche, la expectativa crece con la posibilidad de que esa quinta balota cambie el rumbo de la suerte de muchos.



Horario y transprencia del sorteo

El sorteo de La Caribeña Noche se lleva a cabo todos los días a las 10:30 p. m., horario que ya forma parte de la rutina de miles de hogares en la región Caribe.



Pocos minutos después de la transmisión, los resultados oficiales se publican en los canales autorizados, permitiendo una consulta rápida y segura. Este sistema garantiza la transparencia del juego, uno de los pilares que ha sostenido la confianza del público y el prestigio del sorteo a lo largo de los años.



Modalidades de juego

Uno de los grandes atractivos de La Caribeña Noche es su variedad de modalidades, diseñadas para ajustarse a diferentes estilos de juego y presupuestos. Entre las principales se destacan:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): premio por acertar la última cifra.

Cada modalidad ofrece niveles de ganancia diferentes, lo que permite que tanto los jugadores ocasionales como los más experimentados disfruten del juego con estrategias propias y distintas expectativas.



Costos de las apuestas

La Caribeña Noche mantiene su esencia popular gracias a su accesibilidad económica. Su sistema flexible permite participar con montos ajustados a cualquier presupuesto:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima por jugada: $10.000

Límite por tiquete: $25.000

Esta estructura hace que el juego sea inclusivo y cercano al público, permitiendo disfrutar de la emoción del chance sin necesidad de grandes inversiones.



Requisitos para reclamar premios

Reclamar un premio de La Caribeña Noche es un proceso rápido, seguro y transparente, diseñado para proteger al jugador y garantizar el pago justo de cada ganancia. Los requisitos son los siguientes:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar el documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes criterios:

