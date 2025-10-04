Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy sábado 4 de octubre de 2025

La Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más populares del país, especialmente en la región Caribe. Su éxito se debe a la facilidad para participar, el bajo costo de las apuestas y la emoción que despiertan sus atractivos premios, capaces de cambiar la vida de los ganadores.

Número ganador de Caribeña Noche hoy, sábado 4 de octubre de 2025

En la noche del sábado, 4 de octubre de 2025, el resultado del sorteo fue el siguiente: en minutos.



Número ganador completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Una innovación que amplía las oportunidades

Desde 2025, La Caribeña Noche incorporó una quinta balota, una novedad que aumentó las combinaciones posibles y mejoró las probabilidades de acierto. Este cambio atrajo a un mayor número de jugadores, quienes cada noche participan con la ilusión de convertirse en los próximos afortunados.



Horario del sorteo

El sorteo de La Caribeña Noche se realiza todos los días a las 10:30 p.m.. Minutos después, los resultados oficiales se publican en los canales autorizados, permitiendo que los apostadores verifiquen de inmediato si han resultado ganadores.



Modalidades de juego

Una de las razones del éxito del sorteo es la variedad de modalidades disponibles, que se adaptan a distintos presupuestos y preferencias:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): premio por acertar la última cifra.

Cada modalidad ofrece diferentes niveles de premio, lo que multiplica las oportunidades de ganar.



Costo de las apuestas

La Caribeña Noche mantiene su accesibilidad para todos los bolsillos gracias a su esquema de precios flexibles:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima por jugada: $10.000 pesos

Límite por tiquete: hasta $25.000 pesos

Estas opciones permiten que cualquier persona pueda participar sin realizar grandes inversiones.



Requisitos para reclamar premios

El proceso para cobrar los premios es sencillo, siempre que se cumplan los requisitos básicos:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar el documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican condiciones adicionales:

