Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy viernes 14 de noviembre de 2025

La Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más representativos del Caribe colombiano. A lo largo de los años, este chance ha dejado de ser solo un juego de azar para convertirse en una tradición nocturna que reúne emoción, esperanza y sentido de comunidad. Cada noche, miles de personas siguen atentamente la transmisión, convirtiendo el sorteo en un espacio compartido entre familias y vecinos.

Resultado del Caribeña Noche – 14 de noviembre de 2025

El sorteo de viernes, 14 de noviembre de 2025 entregó el siguiente resultado oficial:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

La quinta balota: una apuesta moderna que elevó la emoción

Desde 2025, la Caribeña Noche incorporó la quinta balota, una innovación que renovó por completo la dinámica del sorteo. Esta modalidad abrió nuevas combinaciones de juego, amplió las posibilidades de ganar y añadió un nivel extra de suspenso que se mantiene hasta el último segundo de la transmisión.

La novedad no solo aumentó las probabilidades de acierto, sino que también fortaleció el vínculo con los apostadores, posicionando a la Caribeña Noche como uno de los sorteos más modernos y emocionantes del país.

¿A qué hora se realiza la Caribeña Noche?

El sorteo se lleva a cabo todos los días a las 10:30 p. m., un horario ideal para las rutinas nocturnas en la región Caribe. Minutos después de la transmisión, los resultados oficiales se publican en los canales autorizados, garantizando transparencia, rapidez y seguridad en la consulta.



Modalidades de juego disponibles

Una de las principales fortalezas de la Caribeña Noche es la variedad de modalidades que ofrece, pensadas para adaptarse a estrategias y presupuestos distintos. Entre ellas se encuentran:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Gracias a estas opciones, tanto jugadores experimentados como quienes prueban suerte por primera vez tienen la posibilidad de participar a su propio ritmo.



Costos de las apuestas

Fiel a su carácter accesible y popular, la Caribeña Noche permite participar con montos variados. Los valores oficiales son:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima por jugada: $10.000

$10.000 Límite por tiquete: $25.000

Esta flexibilidad económica garantiza que miles de jugadores puedan participar sin afectar su presupuesto.

¿Cómo reclamar los premios?

Reclamar un premio de la Caribeña Noche es un proceso sencillo y seguro, siempre que se presenten los documentos exigidos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidades de Valor Tributario), se aplican requisitos adicionales:

Menos de 48 UVT : solo documentos básicos.

: solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT.

documentos básicos + formato SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Estas medidas garantizan un proceso transparente y confiable, consolidando a la Caribeña Noche como uno de los sorteos más seguros y tradicionales del Caribe colombiano.