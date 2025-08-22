Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy viernes 22 de agosto de 2025

La Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia. Su popularidad se debe a la tradición que lo respalda, la emoción de esperar el número ganador y la facilidad de participación gracias a sus apuestas accesibles. Cada noche, miles de jugadores sueñan con convertirse en los próximos ganadores.

Resultado del sorteo del 22 de agosto de 2025

El número ganador de la Caribeña Noche de este viernes fue:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar siempre el tiquete en un punto autorizado para confirmar el premio.

Desde el 2025, este sorteo incluye la quinta balota, un número adicional que puede aumentar las posibilidades de premio al coincidir con otras cifras.



¿A qué hora juega la Caribeña Noche?

El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 10:30 p. m.. Los resultados oficiales se publican minutos después y pueden consultarse tanto en línea como en los puntos de venta autorizados.



¿Cómo se juega la Caribeña Noche?

Este chance ofrece diversas modalidades de apuesta, lo que permite a cada jugador elegir el estilo de juego que prefiera:



Cuatro cifras directo (superpleno): Acierta las cuatro cifras en el orden exacto.

Acierta las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: Acierta las cuatro cifras en cualquier orden.

Acierta las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: Ac ierta las tres últimas cifras en orden exacto.

ierta las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: Acierta las tres últimas cifras en cualquier orden.

Acierta las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pat a): Acierta las dos últimas cifras en orden exacto.

a): Acierta las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): Acierta la última cifra.

¿Cuánto cuesta jugar la Caribeña Noche?

El valor de la apuesta es flexible y se adapta a todos los bolsillos:



Valor mínimo por tiquete : $500 pesos.

: $500 pesos. Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio?

El proceso de cobro depende del monto del premio obtenido, pero siempre se requieren ciertos documentos básicos:



Documentos básicos:

Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio (en UVT):