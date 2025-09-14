Chontico Día resultado del último sorteo hoy domingo 14 de septiembre de 2025

El Chontico Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más queridos del Valle del Cauca.

Operado por la Lotería del Chontico, este sorteo rinde homenaje al chontaduro, fruta emblemática de la región, y con el tiempo se ha consolidado como parte de la tradición y la cultura popular del suroccidente colombiano. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador del Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 14 de septiembre de 2025 fue el en minutos. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega?

El Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p.m., ofreciendo a los apostadores la posibilidad de tentar a la suerte diariamente y seguir en tiempo real la emoción de los resultados.



Modalidades de apuesta

Este juego destaca por su variedad de opciones para ganar, ya que los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que aparecen:



4 cifras directo o superpleno: acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta en las tres últimas cifras.

coincidencia exacta en las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata”: acierto exacto en las dos últimas cifras.

acierto exacto en las dos últimas cifras. 1 cifra o “uña”: coincidencia en la última cifra.

Desde 2025, el juego incorporó la quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de acceder a premios más atractivos.



Valor de las apuestas

El Chontico Día se adapta a distintos presupuestos, lo que permite que cualquier jugador pueda participar:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $25.000 pesos.

De esta manera, tanto quienes juegan de forma ocasional como los apostadores frecuentes pueden disfrutar de este sorteo tradicional.



Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio del Chontico Día, es indispensable presentar:



Tiquete original en buen estado, sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio, calculado en UVT (Unidades de Valor Tributario), se aplican requisitos adicionales:

