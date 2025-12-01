Chontico Día resultado del último sorteo hoy lunes 1 de diciembre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de chance más emblemáticos del Valle del Cauca. Su historia, su peso cultural y la emoción que despierta en cada sorteo lo han convertido en parte del día a día de miles de personas en el suroccidente colombiano.

Para muchos participantes, este chance trasciende la idea de un simple juego de azar. Representa una tradición familiar que pasa de generación en generación y que mantiene viva la expectativa de ganar.



Número ganador de Chontico Día hoy, lunes 1 de diceimbre de 2025

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 1 de diceimbre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

El Chontico Día ofrece diferentes modalidades para apostar, diseñadas para adaptarse tanto a jugadores experimentados como a quienes participan de forma ocasional. Cada opción combina azar e intuición, brindando múltiples maneras de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: ganar al acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar exactamente las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar de forma exacta las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Estas modalidades mantienen la emoción en cada sorteo y permiten que los jugadores adopten estrategias más personales.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Día?

Una de las características más atractivas del Chontico Día es su accesibilidad. Las apuestas pueden hacerse desde $500 y llegar hasta $25.000, lo que permite que personas con distintos presupuestos participen sin complicaciones.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

Reclamar un premio es un proceso sencillo, aunque requiere presentar algunos documentos básicos en un punto de pago autorizado:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio expresado en UVT, se deben cumplir requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

El Chontico Día continúa siendo uno de los juegos de chance más apreciados en todo el Valle del Cauca. Cada sorteo reúne a miles de jugadores que mantienen viva una tradición regional y esperan, con optimismo, que la suerte los acompañe.