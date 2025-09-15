Chontico Día resultado del último sorteo hoy lunes 15 de septiembre de 2025

El Chontico Día es uno de los juegos de azar más reconocidos y queridos en el Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico, este sorteo rinde homenaje al chontaduro, una fruta emblemática de la región, y con el paso del tiempo se ha convertido en parte esencial de la cultura popular del suroccidente colombiano.

Número ganador de Chontico Día hoy, lunes 15 de septiembre

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 15 de septiembre de 2025 fue el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, el juego incorporó una quinta balota, lo que amplió las posibilidades de obtener premios más atractivos.



¿A qué hora se juega El Chontico Día?

El sorteo se realiza todos los días a la 1:00 p.m., ofreciendo a los apostadores la emoción de poner a prueba su suerte diariamente y de seguir los resultados en tiempo real.



Modalidades de apuesta

El atractivo del Chontico Día radica en la diversidad de formas de ganar, ya que los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que aparecen:



4 cifras directo o superpleno: acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta en las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: acierto exacto en las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia en la última cifra.

Valor de las apuestas

El Chontico Día está diseñado para ajustarse a diferentes presupuestos, lo que lo hace accesible a todo tipo de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Así, tanto quienes prueban suerte de forma ocasional como los apostadores frecuentes pueden participar de este tradicional sorteo.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Para cobrar un premio es obligatorio presentar:



El tiquete original en buen estado, sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos varían según el valor del premio, calculado en UVT (Unidades de Valor Tributario):

