Chontico Día resultado del último sorteo hoy martes 16 de septiembre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más queridos y representativos del Valle del Cauca. Bajo la operación de la Lotería del Chontico, este sorteo rinde homenaje al chontaduro, una fruta emblemática de la región, y con el tiempo se ha convertido en parte esencial de la cultura popular del suroccidente colombiano.

Número ganador de Chontico Día hoy, martes 16 de septiembre

El número ganador del chance Chontico Día de este martes 16 de septiembre de 2025 fue el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, el juego incorporó una quinta balota, lo que amplió las posibilidades de ganar y permitió ofrecer premios mucho más atractivos para sus ju



¿A qué hora se juega el Chontico Día?

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p.m.. Esto permite que los apostadores tengan la oportunidad de poner a prueba su suerte diariamente y seguir los resultados en tiempo real.



Modalidades de apuesta del Chontico Día

Una de las principales razones del éxito de este juego es la diversidad de formas de ganar. Los premios varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparecen:



4 cifras directo o superpleno: acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta en las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: acierto exacto en las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia en la última cifra.

Valor de las apuestas

El Chontico Día está diseñado para ser accesible a todo tipo de jugadores, ofreciendo opciones que se ajustan a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Así, tanto quienes buscan probar suerte de forma ocasional como los apostadores frecuentes pueden participar de este sorteo tradicional.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Para cobrar un premio, es indispensable presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio, que se mide en UVT (Unidades de Valor Tributario):

