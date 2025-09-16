En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia, descertificada
Paro de conductores
Sentencia a Farc
Vía al Llano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Chontico Día resultado del último sorteo hoy martes 16 de septiembre de 2025

Chontico Día resultado del último sorteo hoy martes 16 de septiembre de 2025

El chance Chontico Día juega todos los días a la 1:00 de la tarde. Revise aquí el número ganador hoy 16 de septiembre de 2025.

Chontico Día.
Chontico Día.
Foto: Chontico Día
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 11:35 a. m.

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más queridos y representativos del Valle del Cauca. Bajo la operación de la Lotería del Chontico, este sorteo rinde homenaje al chontaduro, una fruta emblemática de la región, y con el tiempo se ha convertido en parte esencial de la cultura popular del suroccidente colombiano.

Número ganador de Chontico Día hoy, martes 16 de septiembre

El número ganador del chance Chontico Día de este martes 16 de septiembre de 2025 fue el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Tres últimas cifras: 
  • La quinta:

Desde el año 2025, el juego incorporó una quinta balota, lo que amplió las posibilidades de ganar y permitió ofrecer premios mucho más atractivos para sus ju

¿A qué hora se juega el Chontico Día?

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p.m.. Esto permite que los apostadores tengan la oportunidad de poner a prueba su suerte diariamente y seguir los resultados en tiempo real.

Modalidades de apuesta del Chontico Día

Una de las principales razones del éxito de este juego es la diversidad de formas de ganar. Los premios varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparecen:

  • 4 cifras directo o superpleno: acierto exacto de las cuatro cifras.
  • 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.
  • 3 cifras directo: coincidencia exacta en las tres últimas cifras.
  • 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.
  • 2 cifras o “pata”: acierto exacto en las dos últimas cifras.
  • 1 cifra o “uña”: coincidencia en la última cifra.

Valor de las apuestas

El Chontico Día está diseñado para ser accesible a todo tipo de jugadores, ofreciendo opciones que se ajustan a diferentes presupuestos:

  • Apuesta mínima: $500 pesos.
  • Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Así, tanto quienes buscan probar suerte de forma ocasional como los apostadores frecuentes pueden participar de este sorteo tradicional.

Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Para cobrar un premio, es indispensable presentar los siguientes documentos:

  • Tiquete original en buen estado, sin enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio, que se mide en UVT (Unidades de Valor Tributario):

  • Premios menores a 48 UVT: solo documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta).
  • Mayores a 182 UVT: documentos básicos + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Chances y Loterías

Resultados del chance

Chontico Día

Publicidad

Publicidad

Publicidad