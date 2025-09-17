Chontico Día resultado del último sorteo hoy miércoles 17 de septiembre de 2025

El Chontico Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más representativos del Valle del Cauca. Bajo la operación de la Lotería del Chontico, este sorteo rinde homenaje al chontaduro, una fruta típica de la región, y con el paso del tiempo se ha consolidado como parte esencial de la cultura popular del suroccidente colombiano.

Número ganador de Chontico Día hoy, miércoles 17 de septiembre

El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 17 de septiembre de 2025 fue el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, este juego incorporó una quinta balota, lo que amplió las posibilidades de ganar y permitió ofrecer premios mucho más atractivos a sus apostadores.



¿A qué hora se juega el Chontico Día?

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p.m., lo que brinda a los jugadores la posibilidad de probar su suerte a diario y seguir los resultados en tiempo real.



Modalidades de apuesta del Chontico Día

El éxito de este juego radica en la variedad de formas para ganar, adaptadas a diferentes estilos de apuesta:



4 cifras directo o superpleno: acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta en las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: acierto exacto en las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia en la última cifra.

Valor de las apuestas

El Chontico Día está pensado para ser accesible a todos los bolsillos. Las opciones de juego se ajustan tanto a quienes buscan participar de forma ocasional como a los apostadores más frecuentes:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Al ganar un premio, el jugador debe presentar algunos documentos indispensables:



Tiquete original en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidades de Valor Tributario), se exigen requisitos adicionales:

