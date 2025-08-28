Chontico Noche resultado del último sorteo hoy jueves 28 de agosto de 2025

El Chontico Noche sigue consolidándose como uno de los sorteos más representativos del Valle del Cauca y, al mismo tiempo, mantiene gran popularidad en otras regiones del país. Este juego, operado por la Lotería del Chontico, toma su nombre del chontaduro, fruto típico de la región, y cada noche reúne la atención de miles de jugadores que ponen a prueba su suerte con los números.

Número ganador del Chontico Noche

En el sorteo realizado el jueves, 28 de agosto de 2025, los resultados oficiales fueron:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Este año, la gran novedad ha sido la inclusión de la quinta balota, un número adicional que amplía las oportunidades de premio para todos los apostadores.



Horarios del sorteo

El Chontico Noche se juega todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Sábados: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además, el sorteo forma parte de una familia de juegos que incluye el Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último con sorteos especiales cada jueves en la noche.



Modalidades de juego

La diversidad de formas para ganar es uno de los grandes atractivos del Chontico Noche. Los jugadores pueden apostar en distintas modalidades:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número completo.

acierto exacto del número completo. Combinado cuatro cifras: coincidencia de todas las cifras en cualquier orden.

coincidencia de todas las cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: últimas tres cifras en orden exacto.

últimas tres cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: últimas tres cifras en cualquier orden.

últimas tres cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras exactas.

acierto de las dos últimas cifras exactas. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Valor de la apuesta

El Chontico Noche es un juego accesible para todo tipo de público, con los siguientes valores:



Mínimo por tiquete: $500 pesos

$500 pesos Máximo por apuesta: $10.000 pesos

Cómo reclamar un premio del Chontico Noche

El proceso de cobro depende del monto ganado. En todos los casos es obligatorio presentar:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia legible de la cédula

De acuerdo con el valor en UVT, los requisitos son:

