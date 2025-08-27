Chontico Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 27 de agosto de 2025

El Chontico Noche continúa siendo uno de los juegos de chance más representativos del Valle del Cauca y con gran popularidad en otras regiones del país. Operado por la Lotería del Chontico, este sorteo toma su nombre del chontaduro, fruto típico de la región, y cada noche capta la atención de miles de jugadores que confían en la suerte de los números.

Número ganador del Chontico Noche

En el sorteo del miércoles, 27 de agosto de 2025, los resultados oficiales fueron:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

La gran novedad de este año es la inclusión de la quinta balota, un número adicional que aumenta las posibilidades de acierto y amplía las opciones de premio para los participantes.



Horarios del sorteo

El Chontico Noche se juega todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Sábados: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además, este sorteo hace parte de una familia de juegos que incluye el Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que ofrece sorteos especiales cada jueves en la noche.



Modalidades de juego

El atractivo del Chontico Noche está en la diversidad de formas para ganar. Los apostadores pueden elegir entre:



Cuatro cifras directo (superpleno): Acierto exacto del número completo.

Acierto exacto del número completo. Combinado cuatro cifras: T odas las cifras coinciden en cualquier orden.

odas las cifras coinciden en cualquier orden. Tres cifras directo: Últimas tres cifras en orden exacto.

Últimas tres cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: Últimas tres cifras en cualquier orden.

Últimas tres cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata) : Coincidencia de las dos últimas cifras exactas.

: Coincidencia de las dos últimas cifras exactas. Una cifra (uña): Acierto de la última cifra.

Valor de la apuesta

El Chontico Noche es un juego accesible para todo tipo de jugadores. Las apuestas van desde:



Mínimo por tiquete : $500 pesos

: $500 pesos Máximo por apuesta: $10.000 pesos

Cómo reclamar un premio del Chontico Noche

El proceso de cobro depende del valor ganado, pero siempre es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Según el monto en UVT, se aplican requisitos adicionales: