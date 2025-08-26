Chontico Noche resultado del último sorteo hoy martes 26 de agosto de 2025

El Chontico Noche es uno de los sorteos de chance más tradicionales del Valle del Cauca y cuenta con gran acogida en otras regiones del país. Operado por la Lotería del Chontico, este juego toma su nombre del chontaduro, fruta típica de la región, y cada noche reúne a miles de jugadores que buscan ganar con la suerte de los números.

Número ganador del Chontico Noche – 26 de agosto de 2025

En el sorteo realizado el lunes, los resultados oficiales fueron los siguientes:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

La gran novedad de este año ha sido la incorporación de la quinta balota, un número adicional que aumenta las posibilidades de premio al combinarse con el resultado principal.



Horario del Chontico Noche

El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días en diferentes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

Sábados: 10:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

A esta familia de juegos también pertenecen el Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último con sorteos especiales los jueves en la noche.



Modalidades de juego del Chontico Noche

El atractivo de este chance está en la variedad de formas de ganar. Los jugadores pueden participar en las siguientes modalidades:



Cuatro cifras directo (superpleno): Acierto exacto de las cuatro cifras.

Acierto exacto de las cuatro cifras. Combinado cuatro cifras: Coinciden las cuatro cifras en cualquier orden.

Coinciden las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: Acierto de las tres últimas cifras en orden exacto.

Acierto de las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: Tres últimas cifras en cualquier orden.

Tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): Coincidencia de las dos últimas cifras en orden exacto.

Coincidencia de las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): Última cifra exacta.

Valor de la apuesta

El Chontico Noche es un juego accesible para todos los bolsillos. Las apuestas tienen un rango entre:



Mínimo por tiquete: $500 pesos

$500 pesos Máximo por apuesta: $10.000 pesos

¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

El proceso de cobro depende del monto ganado, pero siempre se deben presentar documentos básicos:



Tiquete original sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio en UVT, se aplican requisitos adicionales: