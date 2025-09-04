Chontico Noche resultado del último sorteo hoy jueves 4 de septiembre de 2025

El Chontico Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares del Valle del Cauca. Este sorteo, operado por la Lotería del Chontico, rinde homenaje al chontaduro, una fruta típica del suroccidente colombiano. Cada noche reúne a miles de apostadores que buscan la posibilidad de cambiar su destino con un golpe de suerte.

Con apuestas accesibles desde $500 hasta $25.000, este juego ofrece la emoción de acertar el número ganador en el orden exacto. Desde 2025 cuenta además con la quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de ganar premios más altos.

Resultados oficiales – Jueves, 4 de septiembre de 2025

En el sorteo del 4 de septiembre, los números ganadores fueron los siguientes:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

¿A qué hora se juega el Chontico Noche?

El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días, con horarios que varían según la jornada:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Sábados: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además, la Lotería del Chontico también ofrece el Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último con jugada especial cada jueves.



Modalidades de juego

El Chontico Noche cuenta con diferentes formas de apostar, pensadas para todos los gustos:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Combinado cuatro cifras: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

coincidencia exacta con las tres últimas cifras. Combinado tres cifras: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): ac ierto exacto de las dos últimas cifras.

ierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): se gana con la última cifra del sorteo.

Costos de las apuestas

El juego está diseñado para ajustarse a diferentes presupuestos:



Valor mínimo por tiquete: $5 00

00 Valor máximo por apuesta: $10.000

¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

Los ganadores deben presentar los siguientes documentos para reclamar su premio:



Tiquete original en buen estado (sin tachones ni enmendaduras).

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio en UVT (Unidades de Valor Tributario), se aplican requisitos adicionales:

