Chontico Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 3 de septiembre de 2025

El Chontico Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más representativos del Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico, este sorteo rinde homenaje al chontaduro, fruta típica del suroccidente colombiano, y cada noche atrae a miles de jugadores que buscan la posibilidad de cambiar su vida gracias a la suerte.

Con apuestas accesibles que van desde $500 hasta $25.000, el juego ofrece la emoción de acertar el número ganador en el orden exacto. Desde 2025, además, cuenta con la quinta balota, un número adicional que amplía las oportunidades de ganar premios más altos.

Resultados oficiales – Sorteo del 3 de septiembre de 2025

En la jornada del miércoles, 3 de septiembre de 2025, los números favorecidos fueron los siguientes:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

¿A qué hora se juega el Chontico Noche?

El sorteo del Chontico Noche se realiza diariamente, aunque con horarios distintos según el día:



Lunes a viernes : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Sábados: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además de esta versión, la Lotería del Chontico también ofrece el Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último con jugada especial todos los jueves.



Modalidades de juego del Chontico Noche

Los jugadores cuentan con varias formas de apostar, cada una con premios diferentes:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Combinado cuatro ci fras: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

fras: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: co incidencia exacta con las tres últimas cifras.

incidencia exacta con las tres últimas cifras. Combinado tres cifras: t res últimas cifras en cualquier orden.

res últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata : acierto exacto de las dos últimas cifras.

: acierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra o uña: se gana con la última cifra del sorteo.

Costos de las apuestas

El Chontico Noche es un juego pensado para todo tipo de presupuestos:



Valor mínimo por tiquete: $ 500

500 Valor máximo por apuesta: $10.000

¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

Para reclamar un premio, los ganadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado (sin tachones ni enmendaduras).

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio en UVT (Unidades de Valor Tributario), se solicitan requisitos adicionales:

